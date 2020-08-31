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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6516651765186519 Додано: Пон 31 сер, 2020 22:13 fler написав: Replay написав: Schmit

Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!

Сотни миллиардов!

У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год? Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!Сотни миллиардов!У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год? Выведите экономику из тени, перестаньте воровать и увидите эти деньги в бюджете Выведите экономику из тени, перестаньте воровать и увидите эти деньги в бюджете А крім лозунгів

Землю крестянам

Заводи - рабочим

Ще якісь пропозиції у вас є?

Що таке тінь?

Тінь - це не панацея.

Продуктами/послугами виготовлениими в тіньовій економіці - ви й так користуєтесь..тільки з маленькими уточненнями

Продукт виготовлений на 100% по білом= ціна 100%=доходи бюджетників/пенсіонерів

Продукт виготовлений на 50% в темну= ціна 90%=доходи бюджетників/пенсіонерів нижчі...



Тому

Бюджетники /пенсіонери - зацікавлені щоб все робилось по білому

Ті хто створюють реальні блага - не факт. А крім лозунгівЗемлю крестянамЗаводи - рабочимЩе якісь пропозиції у вас є?Що таке тінь?Тінь - це не панацея.Продуктами/послугами виготовлениими в тіньовій економіці - ви й так користуєтесь..тільки з маленькими уточненнямиПродукт виготовлений на 100% по білом= ціна 100%=доходи бюджетників/пенсіонерівПродукт виготовлений на 50% в темну= ціна 90%=доходи бюджетників/пенсіонерів нижчі...ТомуБюджетники /пенсіонери - зацікавлені щоб все робилось по біломуТі хто створюють реальні блага - не факт. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23355 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 22:36 flyman написав: Schmit написав: Replay написав: Schmit

При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!

Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!

Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!



А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!

НАТО, помогает только на словах!

К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!

Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!

При этом, ребята могут погибнуть!

Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!

Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!

А мы?

Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!

И нескольких млрд. в год, мало!

И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!



Россия -Агрессор?

Агрессор!

ЛНР-ДНР - проект России?

Да!

Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!

Так?

Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!

Сотни миллиардов!



У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год? При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!НАТО, помогает только на словах!К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!При этом, ребята могут погибнуть!Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!А мы?Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!И нескольких млрд. в год, мало!И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!Россия -Агрессор?Агрессор!ЛНР-ДНР - проект России?Да!Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!Так?Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!Сотни миллиардов!У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?



«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».

«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».

«Горе побежденным».

Всем известные цитаты.

Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны. «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».«Горе побежденным».Всем известные цитаты.Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.

Хм, війна до останнього щирого українця?

З ким? Як довго?

Ти з окопа? Хм, війна до останнього щирого українця?З ким? Як довго?Ти з окопа?

А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли? А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли? Schmit

Повідомлень: 1575 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53 Schmit написав: А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли? А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?

ну коли грабували склади зброї на Зх. Україні, ніби не було зрозуміло чим може закінчитися це все.

Чи ти думав, що на Зх. Україні можна, а на Сх. Україні ні? ну коли грабували склади зброї на Зх. Україні, ніби не було зрозуміло чим може закінчитися це все.Чи ти думав, що на Зх. Україні можна, а на Сх. Україні ні? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21303 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1159 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00 flyman написав: Schmit написав: А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли? А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?

ну коли грабували склади зброї на Зх. Україні, ніби не було зрозуміло чим може закінчитися це все.

Чи ти думав, що на Зх. Україні можна, а на Сх. Україні ні? ну коли грабували склади зброї на Зх. Україні, ніби не було зрозуміло чим може закінчитися це все.Чи ти думав, що на Зх. Україні можна, а на Сх. Україні ні?

Це ти так натякаєш, що в Україні внутрішній конфлікт, раися нипричём? Це ти так натякаєш, що в Україні внутрішній конфлікт, раися нипричём? Schmit

Повідомлень: 1575 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 23:34 Schmit Це ти так натякаєш, що в Україні внутрішній конфлікт, раися нипричём?

Интересный есть такой фильм, "Голодные Игры".

The hunger games.



Запомнилось несколько выражений оттуда.

"-Не проще ли, для того, чтобы держать народ в повиновении, вместо состязаний "на выживание", устраивать публичные казни?

Нет!

У народа - должна быть надежда!"



ну и, Единство!

Для Единения народа- должна присутствовать какая-то Угроза, к примеру - внешний враг, Агрессор и пр.



на самом деле, большинство, что на Западной Украине, что Восточной. хотят просто ЖИТЬ, развивать бизнес или ходить на работу, получать достойные зарплаты, передвигаться по хорошим дорогам, гулять по чистым паркам, рожать и воспитывать счастливых детей и т.д.



Просто, СМИ создали "Противоречия", Угрозу и пр. и мы уже не думаем о детях а мечтаем "уничтожить всех сепаратистов, перед этим - собственными силами поставив на колени путинскую военную машину"!

Мне вот и стало интересно!

Если половина украинцев погибнет в войне с Россией, при этом - НАТО не пострадает, ещё и внуков в долги загонит, что здесь не так?

Может, нам надо быть умнее? Как евреи или китайцы?

А давайте... пусть НАТО воюет с Россией, притом где-то в Сибири(подальше от нас), а мы - будем "морально переживать", сидеть на трибунах?

Более того, можем им хлеб продать, по Мировым ценам или там в долг дадим, под 30% годовых... в золоте?



Вдумайтесь, как было бы круто!

НАТО и Россия убивают друг друга а Украина, богатеет! Каждый день!



Вот выше, описана типичная Психология "шахматиста".

Каждый ход, должен приносить Профит тебе, твоему бизнесу, твоему народу, земле - на которой ты собираешься и дальше жить!



Выше - выиграшная стратегия!

Посмотрите "Голодные Игры"!

Культовые фильмы, на Западе...не просто так. Интересный есть такой фильм, "Голодные Игры".The hunger games.Запомнилось несколько выражений оттуда."-Не проще ли, для того, чтобы держать народ в повиновении, вместо состязаний "на выживание", устраивать публичные казни?Нет!У народа - должна быть надежда!"ну и, Единство!Для Единения народа- должна присутствовать какая-то Угроза, к примеру - внешний враг, Агрессор и пр.Просто, СМИ создали "Противоречия", Угрозу и пр. и мы уже не думаем о детях а мечтаем "уничтожить всех сепаратистов, перед этим - собственными силами поставив на колени путинскую военную машину"!Мне вот и стало интересно!Если половина украинцев погибнет в войне с Россией, при этом - НАТО не пострадает, ещё и внуков в долги загонит, что здесь не так?Может, нам надо быть умнее? Как евреи или китайцы?А давайте... пусть НАТО воюет с Россией, притом где-то в Сибири(подальше от нас), а мы - будем "морально переживать",Более того, можем им хлеб продать, по Мировым ценам или там в долг дадим, под 30% годовых... в золоте?Выше - выиграшная стратегия!Посмотрите "Голодные Игры"!Культовые фильмы, на Западе...не просто так. Replay

Повідомлень: 2127 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 23:35 flyman написав: Schmit написав: Replay написав: Schmit

При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!

Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!

Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!



А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!

НАТО, помогает только на словах!

К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!

Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!

При этом, ребята могут погибнуть!

Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!

Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!

А мы?

Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!

И нескольких млрд. в год, мало!

И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!



Россия -Агрессор?

Агрессор!

ЛНР-ДНР - проект России?

Да!

Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!

Так?

Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!

Сотни миллиардов!



У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год? При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!НАТО, помогает только на словах!К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!При этом, ребята могут погибнуть!Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!А мы?Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!И нескольких млрд. в год, мало!И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!Россия -Агрессор?Агрессор!ЛНР-ДНР - проект России?Да!Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!Так?Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!Сотни миллиардов!У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?



«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».

«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».

«Горе побежденным».

Всем известные цитаты.

Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны. «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».«Горе побежденным».Всем известные цитаты.Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.

Хм, війна до останнього щирого українця?

З ким? Як довго?

Ти з окопа? Хм, війна до останнього щирого українця?З ким? Як довго?Ти з окопа?



https://youtu.be/FW1oHCld3ZM?t=1162



Прошу обратить внимание на "оратора". Прошу обратить внимание на "оратора". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 23:44 Schmit написав:

«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».

«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».

«Горе побежденным».

Всем известные цитаты.

Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны. «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».«Горе побежденным».Всем известные цитаты.Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.



Так мы и кормим чужие армии, включая российскую.

Это достаточно просто проверить посмотрев на внешнеторговое сальдо.



Так же армия США неплохо нами финансируется взять те же списанные катера и джавелины, которые нельзя использовать(чемодан без ручки). Так мы и кормим чужие армии, включая российскую.Это достаточно просто проверить посмотрев на внешнеторговое сальдо.Так же армия США неплохо нами финансируется взять те же списанные катера и джавелины, которые нельзя использовать(чемодан без ручки). Lion+ Повідомлень: 1843 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6516651765186519 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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