Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Schmit Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм! Сотни миллиардов! У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
Выведите экономику из тени, перестаньте воровать и увидите эти деньги в бюджете
А крім лозунгів Землю крестянам Заводи - рабочим Ще якісь пропозиції у вас є? Що таке тінь? Тінь - це не панацея. Продуктами/послугами виготовлениими в тіньовій економіці - ви й так користуєтесь..тільки з маленькими уточненнями Продукт виготовлений на 100% по білом= ціна 100%=доходи бюджетників/пенсіонерів Продукт виготовлений на 50% в темну= ціна 90%=доходи бюджетників/пенсіонерів нижчі...
Тому Бюджетники /пенсіонери - зацікавлені щоб все робилось по білому Ті хто створюють реальні блага - не факт.
Replay написав:Schmit При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы! Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"! Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!
А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет! НАТО, помогает только на словах! К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов! Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией! При этом, ребята могут погибнуть! Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами! Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!! А мы? Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало! И нескольких млрд. в год, мало! И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!
Россия -Агрессор? Агрессор! ЛНР-ДНР - проект России? Да! Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги! Так? Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм! Сотни миллиардов!
У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». «Горе побежденным». Всем известные цитаты. Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.
Хм, війна до останнього щирого українця? З ким? Як довго? Ти з окопа?
А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?
Це ти так натякаєш, що в Україні внутрішній конфлікт, раися нипричём?
Интересный есть такой фильм, "Голодные Игры". The hunger games.
Запомнилось несколько выражений оттуда. "-Не проще ли, для того, чтобы держать народ в повиновении, вместо состязаний "на выживание", устраивать публичные казни? Нет! У народа - должна быть надежда!"
ну и, Единство! Для Единения народа- должна присутствовать какая-то Угроза, к примеру - внешний враг, Агрессор и пр.
на самом деле, большинство, что на Западной Украине, что Восточной. хотят просто ЖИТЬ, развивать бизнес или ходить на работу, получать достойные зарплаты, передвигаться по хорошим дорогам, гулять по чистым паркам, рожать и воспитывать счастливых детей и т.д.
Просто, СМИ создали "Противоречия", Угрозу и пр. и мы уже не думаем о детях а мечтаем "уничтожить всех сепаратистов, перед этим - собственными силами поставив на колени путинскую военную машину"! Мне вот и стало интересно! Если половина украинцев погибнет в войне с Россией, при этом - НАТО не пострадает, ещё и внуков в долги загонит, что здесь не так? Может, нам надо быть умнее? Как евреи или китайцы? А давайте... пусть НАТО воюет с Россией, притом где-то в Сибири(подальше от нас), а мы - будем "морально переживать", сидеть на трибунах? Более того, можем им хлеб продать, по Мировым ценам или там в долг дадим, под 30% годовых... в золоте?
Вдумайтесь, как было бы круто! НАТО и Россия убивают друг друга а Украина, богатеет! Каждый день!
Вот выше, описана типичная Психология "шахматиста". Каждый ход, должен приносить Профит тебе, твоему бизнесу, твоему народу, земле - на которой ты собираешься и дальше жить!
Выше - выиграшная стратегия! Посмотрите "Голодные Игры"! Культовые фильмы, на Западе...не просто так.
Replay написав:Schmit При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы! Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"! Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!
А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет! НАТО, помогает только на словах! К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов! Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией! При этом, ребята могут погибнуть! Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами! Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!! А мы? Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало! И нескольких млрд. в год, мало! И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!
Россия -Агрессор? Агрессор! ЛНР-ДНР - проект России? Да! Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги! Так? Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм! Сотни миллиардов!
У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». «Горе побежденным». Всем известные цитаты. Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.
Хм, війна до останнього щирого українця? З ким? Як довго? Ти з окопа?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Schmit написав: «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». «Горе побежденным». Всем известные цитаты. Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.
Так мы и кормим чужие армии, включая российскую. Это достаточно просто проверить посмотрев на внешнеторговое сальдо.
Так же армия США неплохо нами финансируется взять те же списанные катера и джавелины, которые нельзя использовать(чемодан без ручки).