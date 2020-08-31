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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6516651765186519
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:13

  fler написав:
  Replay написав:Schmit
Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!
Сотни миллиардов!
У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
Выведите экономику из тени, перестаньте воровать и увидите эти деньги в бюджете
А крім лозунгів
Землю крестянам
Заводи - рабочим
Ще якісь пропозиції у вас є?
Що таке тінь?
Тінь - це не панацея.
Продуктами/послугами виготовлениими в тіньовій економіці - ви й так користуєтесь..тільки з маленькими уточненнями
Продукт виготовлений на 100% по білом= ціна 100%=доходи бюджетників/пенсіонерів
Продукт виготовлений на 50% в темну= ціна 90%=доходи бюджетників/пенсіонерів нижчі...

Тому
Бюджетники /пенсіонери - зацікавлені щоб все робилось по білому
Ті хто створюють реальні блага - не факт.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:36

  flyman написав:
  Schmit написав:
  Replay написав:Schmit
При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!
Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!
Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!

А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!
НАТО, помогает только на словах!
К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!
Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!
При этом, ребята могут погибнуть!
Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!
Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!
А мы?
Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!
И нескольких млрд. в год, мало!
И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!

Россия -Агрессор?
Агрессор!
ЛНР-ДНР - проект России?
Да!
Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!
Так?
Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!
Сотни миллиардов!

У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?


«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
«Горе побежденным».
Всем известные цитаты.
Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.

Хм, війна до останнього щирого українця?
З ким? Як довго?
Ти з окопа?

А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53

  Schmit написав:А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?

ну коли грабували склади зброї на Зх. Україні, ніби не було зрозуміло чим може закінчитися це все.
Чи ти думав, що на Зх. Україні можна, а на Сх. Україні ні?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00

  flyman написав:
  Schmit написав:А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?

ну коли грабували склади зброї на Зх. Україні, ніби не було зрозуміло чим може закінчитися це все.
Чи ти думав, що на Зх. Україні можна, а на Сх. Україні ні?

Це ти так натякаєш, що в Україні внутрішній конфлікт, раися нипричём?
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:34

Schmit
Це ти так натякаєш, що в Україні внутрішній конфлікт, раися нипричём?

Интересный есть такой фильм, "Голодные Игры".
The hunger games.

Запомнилось несколько выражений оттуда.
"-Не проще ли, для того, чтобы держать народ в повиновении, вместо состязаний "на выживание", устраивать публичные казни?
Нет!
У народа - должна быть надежда!"

ну и, Единство!
Для Единения народа- должна присутствовать какая-то Угроза, к примеру - внешний враг, Агрессор и пр.

на самом деле, большинство, что на Западной Украине, что Восточной. хотят просто ЖИТЬ, развивать бизнес или ходить на работу, получать достойные зарплаты, передвигаться по хорошим дорогам, гулять по чистым паркам, рожать и воспитывать счастливых детей и т.д.

Просто, СМИ создали "Противоречия", Угрозу и пр. и мы уже не думаем о детях а мечтаем "уничтожить всех сепаратистов, перед этим - собственными силами поставив на колени путинскую военную машину"! :D
Мне вот и стало интересно!
Если половина украинцев погибнет в войне с Россией, при этом - НАТО не пострадает, ещё и внуков в долги загонит, что здесь не так?
Может, нам надо быть умнее? Как евреи или китайцы?
А давайте... пусть НАТО воюет с Россией, притом где-то в Сибири(подальше от нас), а мы - будем "морально переживать", сидеть на трибунах?
Более того, можем им хлеб продать, по Мировым ценам или там в долг дадим, под 30% годовых... в золоте?

Вдумайтесь, как было бы круто!
НАТО и Россия убивают друг друга а Украина, богатеет! Каждый день! :D

Вот выше, описана типичная Психология "шахматиста".
Каждый ход, должен приносить Профит тебе, твоему бизнесу, твоему народу, земле - на которой ты собираешься и дальше жить!

Выше - выиграшная стратегия!
Посмотрите "Голодные Игры"!
Культовые фильмы, на Западе...не просто так.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:35

  flyman написав:
  Schmit написав:
  Replay написав:Schmit
При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!
Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!
Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!

А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!
НАТО, помогает только на словах!
К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!
Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!
При этом, ребята могут погибнуть!
Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!
Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!
А мы?
Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!
И нескольких млрд. в год, мало!
И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!

Россия -Агрессор?
Агрессор!
ЛНР-ДНР - проект России?
Да!
Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!
Так?
Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!
Сотни миллиардов!

У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?


«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
«Горе побежденным».
Всем известные цитаты.
Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.

Хм, війна до останнього щирого українця?
З ким? Як довго?
Ти з окопа?

:?
https://youtu.be/FW1oHCld3ZM?t=1162

Прошу обратить внимание на "оратора".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:44

  Schmit написав:
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
«Горе побежденным».
Всем известные цитаты.
Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.


Так мы и кормим чужие армии, включая российскую.
Это достаточно просто проверить посмотрев на внешнеторговое сальдо.

Так же армия США неплохо нами финансируется взять те же списанные катера и джавелины, которые нельзя использовать(чемодан без ручки).
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:48

Re: Політичні дискусії

Слідчі Управління СБ України у Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень».

На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає.

СБУ просить усіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном «гарячої лінії» (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07.
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Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:55

  unicdima написав:Слідчі Управління СБ України у Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень».

На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає.

СБУ просить усіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном «гарячої лінії» (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07.
Зображення


Откуда у Беларуссии такие запасы нефти, чтобы экспортировать бензин?

Правильно сделали, нечего Путина финансировать, СБУ что на Кремль работает?
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:57

unicdima
- Это и есть результат, того, на что указывает Schmit

Не ликвидация Внутреннего врага - как результат активность уже в Житомирской области.

Не существует иного способа ликвидации Врага, в условиях внешней агрессии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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