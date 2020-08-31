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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6517651865196520
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:49

Re: Політичні дискусії


ПЕСюки, на коліна і моліться.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:17

  unicdima написав:
ПЕСюки, на коліна і моліться.

Єдина адекватна політична сила на сьогодні.
Schmit
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  #<1 ... 6517651865196520
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