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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:49
Re: Політичні дискусії
ПЕСюки, на коліна і моліться.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:17
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