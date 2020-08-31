"Своими бактериями лжи заразили страну". Лерос ответил Зеленскому на "микробов"14:02, сегодняГео Лерос ответил на критику Зеленского.Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы.Об этом Лерос заявил выступая в парламенте на первом заседании 4-й сессии Верховной Рады 9 созыва."Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - заявил Лерос.Также Лерос вспомнил недавний поджог его авто и заявил: "вызов я принимаю и никому это не прощу".Затем нардеп обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны. По его словам, "страна движется в пропасть", а президент теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте.Также нардеп назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия."Обещания никаких корочек и телефонного права, оказалось, что не касаются руководства Офиса президента, который пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ.Напомним, вчера президент Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" 31 августа назвал "микробами" народных депутатов "Слуги народа", которые забыли для чего попали в Верховную Раду.Как известно, Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь активно критикует работу Офиса президента.В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.А 28 августа стало известно, что автомобиль Лероса сожгли.