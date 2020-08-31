Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Schmit При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы! Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"! Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!
А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет! НАТО, помогает только на словах! К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов! Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией! При этом, ребята могут погибнуть! Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами! Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!! А мы? Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало! И нескольких млрд. в год, мало! И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!
Россия -Агрессор? Агрессор! ЛНР-ДНР - проект России? Да! Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги! Так? Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм! Сотни миллиардов!
У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». «Горе побежденным». Всем известные цитаты. Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.
Хм, війна до останнього щирого українця? З ким? Як довго? Ти з окопа?
А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?
Це ти так натякаєш, що в Україні внутрішній конфлікт, раися нипричём?
Интересный есть такой фильм, "Голодные Игры". The hunger games.
Запомнилось несколько выражений оттуда. "-Не проще ли, для того, чтобы держать народ в повиновении, вместо состязаний "на выживание", устраивать публичные казни? Нет! У народа - должна быть надежда!"
ну и, Единство! Для Единения народа- должна присутствовать какая-то Угроза, к примеру - внешний враг, Агрессор и пр.
на самом деле, большинство, что на Западной Украине, что Восточной. хотят просто ЖИТЬ, развивать бизнес или ходить на работу, получать достойные зарплаты, передвигаться по хорошим дорогам, гулять по чистым паркам, рожать и воспитывать счастливых детей и т.д.
Просто, СМИ создали "Противоречия", Угрозу и пр. и мы уже не думаем о детях а мечтаем "уничтожить всех сепаратистов, перед этим - собственными силами поставив на колени путинскую военную машину"! Мне вот и стало интересно! Если половина украинцев погибнет в войне с Россией, при этом - НАТО не пострадает, ещё и внуков в долги загонит, что здесь не так? Может, нам надо быть умнее? Как евреи или китайцы? А давайте... пусть НАТО воюет с Россией, притом где-то в Сибири(подальше от нас), а мы - будем "морально переживать", сидеть на трибунах? Более того, можем им хлеб продать, по Мировым ценам или там в долг дадим, под 30% годовых... в золоте?
Вдумайтесь, как было бы круто! НАТО и Россия убивают друг друга а Украина, богатеет! Каждый день!
Вот выше, описана типичная Психология "шахматиста". Каждый ход, должен приносить Профит тебе, твоему бизнесу, твоему народу, земле - на которой ты собираешься и дальше жить!
Выше - выиграшная стратегия! Посмотрите "Голодные Игры"! Культовые фильмы, на Западе...не просто так.
Слідчі Управління СБ України у Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень».
На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає.
СБУ просить усіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном «гарячої лінії» (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Гео Лерос ответил на критику Зеленского. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы. Доказательств, впрочем, он не привел.
Об этом Лерос заявил выступая в парламенте на первом заседании 4-й сессии Верховной Рады 9 созыва.
"Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.
Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - заявил Лерос.
Также Лерос вспомнил недавний поджог его авто и заявил: "вызов я принимаю и никому это не прощу".
Затем нардеп обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны. По его словам, "страна движется в пропасть", а президент теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте.
Кроме того, Лерос отметил, что президент назначил "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ – и тот "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса", а "сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, назначил руководить Антимонопольным комитетом".
Также нардеп назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия. "Обещания никаких корочек и телефонного права, оказалось, что не касаются руководства Офиса президента, который пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ. Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", - сказал Лерос.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" 31 августа назвал "микробами" народных депутатов "Слуги народа", которые забыли для чего попали в Верховную Раду.
Как известно, Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь активно критикует работу Офиса президента. В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
А 28 августа стало известно, что автомобиль Лероса сожгли.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 вер, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Schmit написав:А ти значить вважаєш, що ці цитати дурні промовляли?
1. "Единственное, что намеренно забыли рашисты, так это то, что согласно европейской конвенции по правам человека, в случае оккупации или аннексии территории вся ответственность за соблюдением прав и свобод, а так же вся ответственность за жизнь и жизнеобеспечение людей накладывается на захватчика. А как известно, согласно решения Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 24 января 2018 года Россию признана агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными. Это все есть в принятой тогда резолюции ПАСЕ.
2. Дабы украинцы не имели возможности противостояния внешней агрессии - Лютый Враг изнутри уничтожает последние экономические возможности Украины быть Государством - её производства, ВПК, Энергетику, металлургию, горную промышленность,..... - Животным вообще чухается в мозг, что обыкновенного IT достаточно для развития.... - а есть то что будете? Где жить? В Турции, как большинство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Народный депутат от Слуги народа Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний избирателям, а главу его офиса Андрея Ермака - в работе на российские спецслужбы и злоупотреблением своим положением
pesikot написав:Даже на мой pesikot'овский розум понятно, что конкурентов за кресло мэра у Труханова просто нет. Несмотря, на всю одиозность его фигуры
Скорее всего Труханов даже победит в первом туре, набрав более 50 процентов голосов. Он умело поцизионирует себя как хозяйственник, всячески избегая политических лозунгов. Остальные кандидаты идут с какими-то политическими лозунгами. От всех этих лозунгов уже тошнит, одесситы в основном хотят, чтобы их оставили в покое и все пошли на хрен со своими реформами ))) Неделю назад заселфился с Трухановым в одном заведении, выставлять не буду, в фейсбуке выставил, а то анонимизируюсь. Короче бежит Труханов такой грустный и озабоченный, я ему Геннадий Леонидович - селфи на память. Он с такой радостной лыбой до ушей сфоткался, как будто только что ему сказали, что он выиграл джек-пот в лотерею, а потом дальше грустный побежал. Вот политики умеют селфиться ))))