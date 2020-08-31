Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Если судить по доступной информации истинна близка к написанному:
"Фокін і Кравчук домовляються не про мир на Донбасі, а про демонтаж незалежності", - Волошина вівторок, 1 вересень 2020, 17:56 https://patrioty.org.ua/politic/fokin-i ... 42607.html "Повстання живих мерців Історія з поверненням Фокіна з політичного небуття відбувається гучно, яскраво, так би мовити "з огоньком". Відповідаючи на критику своїх ініціатив про повну амністію бойовиків та надання особливого статусу не тільки нині окупованим територіям, а й всім Донецькій і Луганській областям, Фокін відповів, що такими є Мінські угоди", - пише у своєму блозі Лариса Волошина, передають Патріоти України, і продовжує:
"Тут його трактування цього документу буквально до зірочки на погонах збігається з російською версією. Ну от співпало. Буває. Цікавим є інше. Пан Фокін буквально заявив, що «якщо нас критикують прихильники війни, то ми робимо все вірно». Тобто прихильники війни - то не росіяни, з якими у цього пана нема концептуальних розбіжностей, а ми з вами. Я правильно розумію, що влада визначилася з тим, хто ж таки винен в кровопролитті та окупації українських територій? Виявляється, що це ті громадяни і політики, які не бажають капітулювати перед агресором.
Є ще один момент, на який варто звернути увагу. І Фокін, і Кравчук 8 грудня 1991 року були підписантами документів у Біловезькій пущі. Символічно, що саме вони сьогодні пропонують «компроміси», які мають інтегрувати вільну частину України у вже окуповану частину та повернути країну під російське ярмо. Фактично, зараз ми спостерігаємо не тільки спроби утворити в Україні своєрідну Чечню, тобто непідконтрольну, але дуже коштовну в утриманні чорну діру. Але й початок перегляду Біловезьких угод. Це не про мир на Донбасі. Це про демонтаж Незалежності".
Хотя куда более цинична и нелепа - но это правда. По Гордону ещё ....... от натуральных животных с советской выдержкой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.