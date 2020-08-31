RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6517651865196520
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:39

Если судить по доступной информации истинна близка к написанному:
"Фокін і Кравчук домовляються не про мир на Донбасі, а про демонтаж незалежності", - Волошина
вівторок, 1 вересень 2020, 17:56
https://patrioty.org.ua/politic/fokin-i ... 42607.html
"Повстання живих мерців Історія з поверненням Фокіна з політичного небуття відбувається гучно, яскраво, так би мовити "з огоньком". Відповідаючи на критику своїх ініціатив про повну амністію бойовиків та надання особливого статусу не тільки нині окупованим територіям, а й всім Донецькій і Луганській областям, Фокін відповів, що такими є Мінські угоди", - пише у своєму блозі Лариса Волошина, передають Патріоти України, і продовжує:


"Тут його трактування цього документу буквально до зірочки на погонах збігається з російською версією. Ну от співпало. Буває. Цікавим є інше. Пан Фокін буквально заявив, що «якщо нас критикують прихильники війни, то ми робимо все вірно». Тобто прихильники війни - то не росіяни, з якими у цього пана нема концептуальних розбіжностей, а ми з вами. Я правильно розумію, що влада визначилася з тим, хто ж таки винен в кровопролитті та окупації українських територій? Виявляється, що це ті громадяни і політики, які не бажають капітулювати перед агресором.

Є ще один момент, на який варто звернути увагу. І Фокін, і Кравчук 8 грудня 1991 року були підписантами документів у Біловезькій пущі. Символічно, що саме вони сьогодні пропонують «компроміси», які мають інтегрувати вільну частину України у вже окуповану частину та повернути країну під російське ярмо. Фактично, зараз ми спостерігаємо не тільки спроби утворити в Україні своєрідну Чечню, тобто непідконтрольну, але дуже коштовну в утриманні чорну діру. Але й початок перегляду Біловезьких угод. Це не про мир на Донбасі. Це про демонтаж Незалежності".

Хотя куда более цинична и нелепа - но это правда.
По Гордону ещё ....... от натуральных животных с советской выдержкой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8399
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6517651865196520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25460)
01.09.2020 21:03
Candor Place (1)
01.09.2020 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.