RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6517651865196520
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:39

Если судить по доступной информации истинна близка к написанному:
"Фокін і Кравчук домовляються не про мир на Донбасі, а про демонтаж незалежності", - Волошина
вівторок, 1 вересень 2020, 17:56
https://patrioty.org.ua/politic/fokin-i ... 42607.html
"Повстання живих мерців Історія з поверненням Фокіна з політичного небуття відбувається гучно, яскраво, так би мовити "з огоньком". Відповідаючи на критику своїх ініціатив про повну амністію бойовиків та надання особливого статусу не тільки нині окупованим територіям, а й всім Донецькій і Луганській областям, Фокін відповів, що такими є Мінські угоди", - пише у своєму блозі Лариса Волошина, передають Патріоти України, і продовжує:


"Тут його трактування цього документу буквально до зірочки на погонах збігається з російською версією. Ну от співпало. Буває. Цікавим є інше. Пан Фокін буквально заявив, що «якщо нас критикують прихильники війни, то ми робимо все вірно». Тобто прихильники війни - то не росіяни, з якими у цього пана нема концептуальних розбіжностей, а ми з вами. Я правильно розумію, що влада визначилася з тим, хто ж таки винен в кровопролитті та окупації українських територій? Виявляється, що це ті громадяни і політики, які не бажають капітулювати перед агресором.

Є ще один момент, на який варто звернути увагу. І Фокін, і Кравчук 8 грудня 1991 року були підписантами документів у Біловезькій пущі. Символічно, що саме вони сьогодні пропонують «компроміси», які мають інтегрувати вільну частину України у вже окуповану частину та повернути країну під російське ярмо. Фактично, зараз ми спостерігаємо не тільки спроби утворити в Україні своєрідну Чечню, тобто непідконтрольну, але дуже коштовну в утриманні чорну діру. Але й початок перегляду Біловезьких угод. Це не про мир на Донбасі. Це про демонтаж Незалежності".

Хотя куда более цинична и нелепа - но это правда.
По Гордону ещё ....... от натуральных животных с советской выдержкой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8398
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:15

  Replay написав:Ukrainian
Поверніть Порошенка

Зачекайте

До речi, чому не януковоча, адже при ньому, вирубували вдвiчi меньше, анiж за Порошенка?
Чи може вам сталiна тре, той саджав лiс...як людей! :D

"Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати?

Якщо мiсцевим мешканцям, це видовисько до вподоби, навiщо заважати?
Свобода!

Из далека, но по сути:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
https://defence-line.org/2020/09/ekskur ... x-chast-1/
В далекие времена, когда приходилось присутствовать на застольях сплоченного, мужского коллектива, когда обязательно отмечались все основные события жизни, как то – собственный день рождения, следующий шаг по служебной лестнице и так далее пришлось наблюдать еще совковые традиции, которые не совсем еще завяли. Коллектив был небольшим, полтора десятка человек, но это значит, что ровно столько дней рождений будет в году, ну и разные мероприятия – по мелочам.

Надо заметить, что традиции были во всем, как в общих так и в малых формах. В голодные времена, когда с едой было совсем «не очень», а в магазинах – просто ничего не было, закрывался ресторан, туда свозились продукты, из которых готовили на стол и куда уж без лабухов и тамады. Тогда еще никто не знал о том, что шут, веселящий выпившую, но все равно – очень известную в городе компанию, может стать депутатом ВР или еще выше.

То же самое касалось и лабухов. О них стоит вспомнить хотя бы потому, что они знали, какой репертуар надо исполнять и начинали всегда либо с «Мурки», либо с «Гоп-стоп». Впрочем, то же самое и в этом же помещении, но в другое время, они исполняли для «ракетчиков» или рэкетиров, а проще – бандитов новой генерации, которые в то время не жили ни по законам, ни по понятиям.

Скажем так, эта самая компания к бандитам относилась примерно так же, как это Шерлок Холмс пояснил доктору Ватсону, в первой серии знаменитого сериала. Тем не менее, репертуар был почти одинаковым, да и все мероприятие всегда проходило по одному и тому же сценарию. Первый тост толкал шеф, выпивал за здоровье виновника торжества, закусывал и удалялся. Это потому, что в конце мероприятия, когда публика набиралась по «брови», все заканчивалось небольшой, пикантной бордельерой, то есть – мордобоем. Таковы были традиции.

Но в данном случае, нам интересны тосты. Первые, еще официальные – ориентировались на суть мероприятия, но после «Чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было», все начинало спускаться до уровня соленой прозы и дальше уже все было «За лося». Старожилы помнят, почему этого зверя поминали всуе. Но суть этих тостов было одна – чтобы у тебя никогда не кончалось… и далее – по списку. Именно эти тосты были от души, поскольку они выражали собственную надежду на то, что все то, к чему присутствующие имеют доступ, не заканчивалось, поскольку они трудно себе представляли, как без этого можно выжить. Саму мысль об этом они гнали с ужасом, очень метко ухваченном в известном фильме: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»

Надеюсь, эти воспоминание кое-что напомнили коллегам возрастной категории 50+, ну а для тех, кто этой красоты не застал, приведем пример из нынешней и просто – сегодняшней жизни. Сюжет здесь абсолютно другой, но вот концовка – та же самая и вкус ощущений – тоже. Но зайдем мы на эту тему издалека.

ИЗДАЛЕКА

Иногда мне приходится вступать в полемику с пациентами из федерального лепрозория. В последнее время это делается не для того, чтобы пояснить свою позицию или показать ошибочность их взглядов, поскольку после 2014 года именно эта причина умерла насовсем. В данном случае, это скорее что-то вроде теста, чтобы посмотреть на набор реакций пациента и сравнить ее с той, что была год, два, пять или десять лет назад. Интерес чисто академический и целью его является измерение динамики изменений общества противника.

Полемика эта выстраивается довольно легко, поскольку оппоненты ведут себя предсказуемо и вывести их на нужную тему, не составляет. Просто закидываешь удочку и смотришь, какая рыбка клюнет. Вот недавно одного такого деятеля поймал на том, как он рассказывал о чем-то отвлеченном, но при этом сказал «когда мы поздравляем друг друга с 23 февраля», я ему вкратце пояснил, что они празднуют, но пациент испугался и не клюнул. Но иногда все же срабатывает и с чего бы не начиналась полемика, но оппонент очень быстро выходит на то, что у них – огромная экономика, армия и далее – по списку.

(окончание следует)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8398
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6517651865196520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20414)
02.09.2020 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.