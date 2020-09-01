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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6517651865196520 Додано: Вів 01 вер, 2020 19:39

"Фокін і Кравчук домовляються не про мир на Донбасі, а про демонтаж незалежності", - Волошина

вівторок, 1 вересень 2020, 17:56

https://patrioty.org.ua/politic/fokin-i ... 42607.html

"Повстання живих мерців Історія з поверненням Фокіна з політичного небуття відбувається гучно, яскраво, так би мовити "з огоньком". Відповідаючи на критику своїх ініціатив про повну амністію бойовиків та надання особливого статусу не тільки нині окупованим територіям, а й всім Донецькій і Луганській областям, Фокін відповів, що такими є Мінські угоди", - пише у своєму блозі Лариса Волошина, передають Патріоти України, і продовжує:





"Тут його трактування цього документу буквально до зірочки на погонах збігається з російською версією. Ну от співпало. Буває. Цікавим є інше. Пан Фокін буквально заявив, що «якщо нас критикують прихильники війни, то ми робимо все вірно». Тобто прихильники війни - то не росіяни, з якими у цього пана нема концептуальних розбіжностей, а ми з вами. Я правильно розумію, що влада визначилася з тим, хто ж таки винен в кровопролитті та окупації українських територій? Виявляється, що це ті громадяни і політики, які не бажають капітулювати перед агресором.



Є ще один момент, на який варто звернути увагу. І Фокін, і Кравчук 8 грудня 1991 року були підписантами документів у Біловезькій пущі. Символічно, що саме вони сьогодні пропонують «компроміси», які мають інтегрувати вільну частину України у вже окуповану частину та повернути країну під російське ярмо. Фактично, зараз ми спостерігаємо не тільки спроби утворити в Україні своєрідну Чечню, тобто непідконтрольну, але дуже коштовну в утриманні чорну діру. Але й початок перегляду Біловезьких угод. Це не про мир на Донбасі. Це про демонтаж Незалежності". вівторок, 1 вересень 2020, 17:56"Повстання живих мерців Історія з поверненням Фокіна з політичного небуття відбувається гучно, яскраво, так би мовити "з огоньком". Відповідаючи на критику своїх ініціатив про повну амністію бойовиків та надання особливого статусу не тільки нині окупованим територіям, а й всім Донецькій і Луганській областям, Фокін відповів, що такими є Мінські угоди", - пише у своєму блозі Лариса Волошина, передають Патріоти України, і продовжує:"Тут його трактування цього документу буквально до зірочки на погонах збігається з російською версією. Ну от співпало. Буває. Цікавим є інше. Пан Фокін буквально заявив, що «якщо нас критикують прихильники війни, то ми робимо все вірно». Тобто прихильники війни - то не росіяни, з якими у цього пана нема концептуальних розбіжностей, а ми з вами. Я правильно розумію, що влада визначилася з тим, хто ж таки винен в кровопролитті та окупації українських територій? Виявляється, що це ті громадяни і політики, які не бажають капітулювати перед агресором.Є ще один момент, на який варто звернути увагу. І Фокін, і Кравчук 8 грудня 1991 року були підписантами документів у Біловезькій пущі. Символічно, що саме вони сьогодні пропонують «компроміси», які мають інтегрувати вільну частину України у вже окуповану частину та повернути країну під російське ярмо. Фактично, зараз ми спостерігаємо не тільки спроби утворити в Україні своєрідну Чечню, тобто непідконтрольну, але дуже коштовну в утриманні чорну діру. Але й початок перегляду Біловезьких угод. Це не про мир на Донбасі. Це про демонтаж Незалежності".

Хотя куда более цинична и нелепа - но это правда.

По Гордону ещё ....... от натуральных животных с советской выдержкой. Если судить по доступной информации истинна близка к написанному:Хотя куда более цинична и нелепа - но это правда.По Гордону ещё ....... от натуральных животных с советской выдержкой. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 12:15 Replay написав: Ukrainian Поверніть Порошенка

Зачекайте



До речi, чому не януковоча, адже при ньому, вирубували вдвiчi меньше, анiж за Порошенка?

Чи може вам сталiна тре, той саджав лiс...як людей!



"Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати?

Якщо мiсцевим мешканцям, це видовисько до вподоби, навiщо заважати?

Свобода! ЗачекайтеДо речi, чому не януковоча, адже при ньому, вирубували вдвiчi меньше, анiж за Порошенка?Чи може вам сталiна тре, той саджав лiс...як людей!Якщо мiсцевим мешканцям, це видовисько до вподоби, навiщо заважати?Свобода!

Из далека, но по сути:



https://defence-line.org/2020/09/ekskur ... x-chast-1/

В далекие времена, когда приходилось присутствовать на застольях сплоченного, мужского коллектива, когда обязательно отмечались все основные события жизни, как то – собственный день рождения, следующий шаг по служебной лестнице и так далее пришлось наблюдать еще совковые традиции, которые не совсем еще завяли. Коллектив был небольшим, полтора десятка человек, но это значит, что ровно столько дней рождений будет в году, ну и разные мероприятия – по мелочам.



Надо заметить, что традиции были во всем, как в общих так и в малых формах. В голодные времена, когда с едой было совсем «не очень», а в магазинах – просто ничего не было, закрывался ресторан, туда свозились продукты, из которых готовили на стол и куда уж без лабухов и тамады. Тогда еще никто не знал о том, что шут, веселящий выпившую, но все равно – очень известную в городе компанию, может стать депутатом ВР или еще выше.



То же самое касалось и лабухов. О них стоит вспомнить хотя бы потому, что они знали, какой репертуар надо исполнять и начинали всегда либо с «Мурки», либо с «Гоп-стоп». Впрочем, то же самое и в этом же помещении, но в другое время, они исполняли для «ракетчиков» или рэкетиров, а проще – бандитов новой генерации, которые в то время не жили ни по законам, ни по понятиям.



Скажем так, эта самая компания к бандитам относилась примерно так же, как это Шерлок Холмс пояснил доктору Ватсону, в первой серии знаменитого сериала. Тем не менее, репертуар был почти одинаковым, да и все мероприятие всегда проходило по одному и тому же сценарию. Первый тост толкал шеф, выпивал за здоровье виновника торжества, закусывал и удалялся. Это потому, что в конце мероприятия, когда публика набиралась по «брови», все заканчивалось небольшой, пикантной бордельерой, то есть – мордобоем. Таковы были традиции.



Но в данном случае, нам интересны тосты. Первые, еще официальные – ориентировались на суть мероприятия, но после «Чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было», все начинало спускаться до уровня соленой прозы и дальше уже все было «За лося». Старожилы помнят, почему этого зверя поминали всуе. Но суть этих тостов было одна – чтобы у тебя никогда не кончалось… и далее – по списку. Именно эти тосты были от души, поскольку они выражали собственную надежду на то, что все то, к чему присутствующие имеют доступ, не заканчивалось, поскольку они трудно себе представляли, как без этого можно выжить. Саму мысль об этом они гнали с ужасом, очень метко ухваченном в известном фильме: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»



Надеюсь, эти воспоминание кое-что напомнили коллегам возрастной категории 50+, ну а для тех, кто этой красоты не застал, приведем пример из нынешней и просто – сегодняшней жизни. Сюжет здесь абсолютно другой, но вот концовка – та же самая и вкус ощущений – тоже. Но зайдем мы на эту тему издалека.



ИЗДАЛЕКА



Иногда мне приходится вступать в полемику с пациентами из федерального лепрозория. В последнее время это делается не для того, чтобы пояснить свою позицию или показать ошибочность их взглядов, поскольку после 2014 года именно эта причина умерла насовсем. В данном случае, это скорее что-то вроде теста, чтобы посмотреть на набор реакций пациента и сравнить ее с той, что была год, два, пять или десять лет назад. Интерес чисто академический и целью его является измерение динамики изменений общества противника.



Полемика эта выстраивается довольно легко, поскольку оппоненты ведут себя предсказуемо и вывести их на нужную тему, не составляет. Просто закидываешь удочку и смотришь, какая рыбка клюнет. Вот недавно одного такого деятеля поймал на том, как он рассказывал о чем-то отвлеченном, но при этом сказал «когда мы поздравляем друг друга с 23 февраля», я ему вкратце пояснил, что они празднуют, но пациент испугался и не клюнул. Но иногда все же срабатывает и с чего бы не начиналась полемика, но оппонент очень быстро выходит на то, что у них – огромная экономика, армия и далее – по списку.



(окончание следует) ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРСВ далекие времена, когда приходилось присутствовать на застольях сплоченного, мужского коллектива, когда обязательно отмечались все основные события жизни, как то – собственный день рождения, следующий шаг по служебной лестнице и так далее пришлось наблюдать еще совковые традиции, которые не совсем еще завяли. Коллектив был небольшим, полтора десятка человек, но это значит, что ровно столько дней рождений будет в году, ну и разные мероприятия – по мелочам.Надо заметить, что традиции были во всем, как в общих так и в малых формах. В голодные времена, когда с едой было совсем «не очень», а в магазинах – просто ничего не было, закрывался ресторан, туда свозились продукты, из которых готовили на стол и куда уж без лабухов и тамады. Тогда еще никто не знал о том, что шут, веселящий выпившую, но все равно – очень известную в городе компанию, может стать депутатом ВР или еще выше.То же самое касалось и лабухов. О них стоит вспомнить хотя бы потому, что они знали, какой репертуар надо исполнять и начинали всегда либо с «Мурки», либо с «Гоп-стоп». Впрочем, то же самое и в этом же помещении, но в другое время, они исполняли для «ракетчиков» или рэкетиров, а проще – бандитов новой генерации, которые в то время не жили ни по законам, ни по понятиям.Скажем так, эта самая компания к бандитам относилась примерно так же, как это Шерлок Холмс пояснил доктору Ватсону, в первой серии знаменитого сериала. Тем не менее, репертуар был почти одинаковым, да и все мероприятие всегда проходило по одному и тому же сценарию. Первый тост толкал шеф, выпивал за здоровье виновника торжества, закусывал и удалялся. Это потому, что в конце мероприятия, когда публика набиралась по «брови», все заканчивалось небольшой, пикантной бордельерой, то есть – мордобоем. Таковы были традиции.Но в данном случае, нам интересны тосты. Первые, еще официальные – ориентировались на суть мероприятия, но после «Чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было», все начинало спускаться до уровня соленой прозы и дальше уже все было «За лося». Старожилы помнят, почему этого зверя поминали всуе. Но суть этих тостов было одна – чтобы у тебя никогда не кончалось… и далее – по списку. Именно эти тосты были от души, поскольку они выражали собственную надежду на то, что все то, к чему присутствующие имеют доступ, не заканчивалось, поскольку они трудно себе представляли, как без этого можно выжить. Саму мысль об этом они гнали с ужасом, очень метко ухваченном в известном фильме: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»Надеюсь, эти воспоминание кое-что напомнили коллегам возрастной категории 50+, ну а для тех, кто этой красоты не застал, приведем пример из нынешней и просто – сегодняшней жизни. Сюжет здесь абсолютно другой, но вот концовка – та же самая и вкус ощущений – тоже. Но зайдем мы на эту тему издалека.ИЗДАЛЕКАИногда мне приходится вступать в полемику с пациентами из федерального лепрозория. В последнее время это делается не для того, чтобы пояснить свою позицию или показать ошибочность их взглядов, поскольку после 2014 года именно эта причина умерла насовсем. В данном случае, это скорее что-то вроде теста, чтобы посмотреть на набор реакций пациента и сравнить ее с той, что была год, два, пять или десять лет назад. Интерес чисто академический и целью его является измерение динамики изменений общества противника.Полемика эта выстраивается довольно легко, поскольку оппоненты ведут себя предсказуемо и вывести их на нужную тему, не составляет. Просто закидываешь удочку и смотришь, какая рыбка клюнет. Вот недавно одного такого деятеля поймал на том, как он рассказывал о чем-то отвлеченном, но при этом сказал «когда мы поздравляем друг друга с 23 февраля», я ему вкратце пояснил, что они празднуют, но пациент испугался и не клюнул. Но иногда все же срабатывает и с чего бы не начиналась полемика, но оппонент очень быстро выходит на то, что у них – огромная экономика, армия и далее – по списку.(окончание следует) Из далека, но по сути: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6517651865196520 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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