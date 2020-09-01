Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6517651865196520 Додано: Сер 02 вер, 2020 12:46 Re: Політичні дискусії Вот интересно, но не вижу тут и слова про торговлю на крови с Россией.

Неужели нам нужна зависимость от Путина?



Каких ресурсов нет в мире, чтобы не зависеть и не финансировать Кремль? За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1861 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 276 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 13:12



середа, 2 вересень 2020, 11:59

https://patrioty.org.ua/politic/use-ide ... 42689.html

Припинення війни через амністію бойовиків може спровокувати вибух усередині українського суспільства.





"Перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині, а також за суцільну амністію", - пише у своєму блозі Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА, передають Патріоти України, та продовжує:

"Ні про яку суцільну амністію, про яку сказав Фокін, і мови бути не може, бо існують міжнародно визнані злочини - військові та проти людяності, які не підпадають під амністію. Тому ця теза Фокіна – банальна відсутність у нього компетенції.



Що стосується ідей Кравчука та Фокіна про поїздку на окупований Донбас та можливість початку перемовин з представниками ОРДЛО за доручення президента, це свідчить, що ідея так званих прямих перемовин таки блукає коридорами Банкової. Бо я дуже сумніваюся у тому, що Фокін і Кравчук діють за власним бажанням.



Те саме можна сказати і щодо слів Пристайка про тимчасову відмову від повернення контролю на Донбасі. Я чудово пам’ятаю, коли він, ще будучи головою МЗС, говорив про таємні плани по звільненню Донбасу. А зараз виявляється, що один з цих планів – це виконання Мінських домовленостей, другий план – це залучення миротворчої місії, при цьому пристати у цьому на пропозицію Росії і погодитись на залучення миротворців виключно вздовж лінії розмежування (що відрізняється від позиції проукраїнських сил щодо залучення миротворців на всій окупованій території). І те, про що Пристайко сказав нещодавно – це вже третій суперсекретний план.



Усе це веде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни. Наслідки цього будуть негативними, бо такі дії викликатимуть усе більшу радикалізацію суспільства, і врешті-решт, можуть призвести до вибуху усередині країни. І цим неминуче скористається наш північний сусід.



Ба більше, він сам спонукатиме до загострення протистояння у нашій країні. Адже наразі Росія витрачає певні ресурси на підтримку цього конфлікту в активному стані і якщо, наприклад, у разі його замороження у неї звільняться якісь ресурси, навряд чи вона їх витратить на розбудову доріг Сибіру чи утеплення туалетів у російських школах - ці ресурси будуть спрямовані на подальше загострення ситуації в Україні.



Це треба знати, як Отче наш, бо Росія і далі влаштовуватиме провокації. Оскільки ні для кого не є секретом, що спецслужби різних країн мають контакти з неформальними угруповуваннями – досить часто навіть із тими, які з політичної точки зору є їх опонентами. Тому я не здивуюся, якщо Росія опосередковано підсилюватиме вплив проросійських політичних сил, які діють на території України, а з іншого боку – буде підігравати націоналістичним організаціям, які болісно на це посилення реагуватимуть".



Джерело: Главред Усе йде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни, - Георгій Тукасереда, 2 вересень 2020, 11:59Припинення війни через амністію бойовиків може спровокувати вибух усередині українського суспільства."Перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині, а також за суцільну амністію", - пише у своєму блозі Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА, передають Патріоти України, та продовжує:"Ні про яку суцільну амністію, про яку сказав Фокін, і мови бути не може, бо існують міжнародно визнані злочини - військові та проти людяності, які не підпадають під амністію. Тому ця теза Фокіна – банальна відсутність у нього компетенції.Що стосується ідей Кравчука та Фокіна про поїздку на окупований Донбас та можливість початку перемовин з представниками ОРДЛО за доручення президента, це свідчить, що ідея так званих прямих перемовин таки блукає коридорами Банкової. Бо я дуже сумніваюся у тому, що Фокін і Кравчук діють за власним бажанням.Те саме можна сказати і щодо слів Пристайка про тимчасову відмову від повернення контролю на Донбасі. Я чудово пам’ятаю, коли він, ще будучи головою МЗС, говорив про таємні плани по звільненню Донбасу. А зараз виявляється, що один з цих планів – це виконання Мінських домовленостей, другий план – це залучення миротворчої місії, при цьому пристати у цьому на пропозицію Росії і погодитись на залучення миротворців виключно вздовж лінії розмежування (що відрізняється від позиції проукраїнських сил щодо залучення миротворців на всій окупованій території). І те, про що Пристайко сказав нещодавно – це вже третій суперсекретний план.Усе це веде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни. Наслідки цього будуть негативними, бо такі дії викликатимуть усе більшу радикалізацію суспільства, і врешті-решт, можуть призвести до вибуху усередині країни. І цим неминуче скористається наш північний сусід.Ба більше, він сам спонукатиме до загострення протистояння у нашій країні. Адже наразі Росія витрачає певні ресурси на підтримку цього конфлікту в активному стані і якщо, наприклад, у разі його замороження у неї звільняться якісь ресурси, навряд чи вона їх витратить на розбудову доріг Сибіру чи утеплення туалетів у російських школах - ці ресурси будуть спрямовані на подальше загострення ситуації в Україні.Це треба знати, як Отче наш, бо Росія і далі влаштовуватиме провокації. Оскільки ні для кого не є секретом, що спецслужби різних країн мають контакти з неформальними угруповуваннями – досить часто навіть із тими, які з політичної точки зору є їх опонентами. Тому я не здивуюся, якщо Росія опосередковано підсилюватиме вплив проросійських політичних сил, які діють на території України, а з іншого боку – буде підігравати націоналістичним організаціям, які болісно на це посилення реагуватимуть".Джерело: Главред

С полной раскладкой ещё в 19м году, с перечнем заинтересованных лиц и их деяниями:

https://youtu.be/He_Uu-1C1Ss

Увы, но это было озвучено назначением Кравчука.С полной раскладкой ещё в 19м году, с перечнем заинтересованных лиц и их деяниями: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Заблокований Повідомлень: 8397 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6517651865196520 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор