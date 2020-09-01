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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6517651865196520
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:46

Re: Політичні дискусії

Вот интересно, но не вижу тут и слова про торговлю на крови с Россией.
Неужели нам нужна зависимость от Путина?

Каких ресурсов нет в мире, чтобы не зависеть и не финансировать Кремль?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:12

Увы, но это было озвучено назначением Кравчука.
Усе йде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни, - Георгій Тука
середа, 2 вересень 2020, 11:59
https://patrioty.org.ua/politic/use-ide ... 42689.html
Припинення війни через амністію бойовиків може спровокувати вибух усередині українського суспільства.


"Перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині, а також за суцільну амністію", - пише у своєму блозі Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА, передають Патріоти України, та продовжує:
"Ні про яку суцільну амністію, про яку сказав Фокін, і мови бути не може, бо існують міжнародно визнані злочини - військові та проти людяності, які не підпадають під амністію. Тому ця теза Фокіна – банальна відсутність у нього компетенції.

Що стосується ідей Кравчука та Фокіна про поїздку на окупований Донбас та можливість початку перемовин з представниками ОРДЛО за доручення президента, це свідчить, що ідея так званих прямих перемовин таки блукає коридорами Банкової. Бо я дуже сумніваюся у тому, що Фокін і Кравчук діють за власним бажанням.

Те саме можна сказати і щодо слів Пристайка про тимчасову відмову від повернення контролю на Донбасі. Я чудово пам’ятаю, коли він, ще будучи головою МЗС, говорив про таємні плани по звільненню Донбасу. А зараз виявляється, що один з цих планів – це виконання Мінських домовленостей, другий план – це залучення миротворчої місії, при цьому пристати у цьому на пропозицію Росії і погодитись на залучення миротворців виключно вздовж лінії розмежування (що відрізняється від позиції проукраїнських сил щодо залучення миротворців на всій окупованій території). І те, про що Пристайко сказав нещодавно – це вже третій суперсекретний план.

Усе це веде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни. Наслідки цього будуть негативними, бо такі дії викликатимуть усе більшу радикалізацію суспільства, і врешті-решт, можуть призвести до вибуху усередині країни. І цим неминуче скористається наш північний сусід.

Ба більше, він сам спонукатиме до загострення протистояння у нашій країні. Адже наразі Росія витрачає певні ресурси на підтримку цього конфлікту в активному стані і якщо, наприклад, у разі його замороження у неї звільняться якісь ресурси, навряд чи вона їх витратить на розбудову доріг Сибіру чи утеплення туалетів у російських школах - ці ресурси будуть спрямовані на подальше загострення ситуації в Україні.

Це треба знати, як Отче наш, бо Росія і далі влаштовуватиме провокації. Оскільки ні для кого не є секретом, що спецслужби різних країн мають контакти з неформальними угруповуваннями – досить часто навіть із тими, які з політичної точки зору є їх опонентами. Тому я не здивуюся, якщо Росія опосередковано підсилюватиме вплив проросійських політичних сил, які діють на території України, а з іншого боку – буде підігравати націоналістичним організаціям, які болісно на це посилення реагуватимуть".

Джерело: Главред

С полной раскладкой ещё в 19м году, с перечнем заинтересованных лиц и их деяниями:
https://youtu.be/He_Uu-1C1Ss
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:06

Сразу две интересные кадровые новости за сегодня.

Первое. Экс-премьер Алексей Гончарук устроился на работу в организацию Eurasia Center - ответвление Атлантического совета США (Atlantic Council). Это крупный «мозговой центр» в Штатах, который работает в повестке тех, кого у нас называют «соросятами».

Второе. Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (известный лоббист Петра Порошенко) вошёл в совет директоров компании BGS Rail, которая работает на рынке железнодорожных перевозок в Украине.

BGS Rail - это украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services. Последнюю молва связывает с ещё одним «соросенком» Абромавичусом.

В общем, для ветеранов движения всегда найдётся приличная синекура.

https://t.me/stranaua/7706
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:15

Ітогі подвєдьом. 2020-09-02

Ітогі подвєдьом. 2020-09-02

1) Депутата Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа
Фракция Слуга народа приняла решение исключить из своих рядов депутата Гео Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова

Зеленский не требовал исключить Лероса: тот нарушил договоренность с фракцией – Арахамия

Зеленский о Леросе: У меня нет реакции на взяточников и предателей страны - видео
Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?"

Шо воно ляпает. Кто ему влил в уши этот бред, что Лерос предатель Украины ?
Или Бубочка считает, что он и есть Украина. Но тогда это к психиатру

Лерос напишет заявление на Зеленского: Расскажете следователям, где я брал взятки
Бывший член фракции Слуга народа считает, что президент обвинил его во взяточничестве

Вот мало Бубочке судебного иска от мэра Черкас.

2) Кравчук: Заявление Фокина о Донбассе – личное мнение, а не позиция делегации Украины в ТКГ
"Заявление Фокина - это его личное дело, личное мнение. Он со мной не советовался, этот вопрос не обсуждался делегацией... Фокин высказал собственную позицию, и мы к ней не имеем никакого отношения", - заявил Кравчук.
...
По его мнению, Фокин не должен высказывать позицию, которая противоречит принятым Радой законам, поскольку он не частное лицо, а замглавы ТКГ
...
В то же время, Кравчук подчеркнул, что не имеет полномочий вывести Фокина из ТКГ, это решение должен принимать президент Владимир Зеленский. Также Кравчук настаивает, что не имел никакого отношения к назначению Фокина

"Это красная линия": в "Слуге народа" оценили скандальное заявление Фокина по Донбассу
На полном ходу пытаются включить заднюю

3) Лавров насчитал 200 "бандеровцев" в Беларуси. Нацкорпус: Это бред грустной лошади
Лавров утверждает, что в Беларуси якобы находятся представители Национального корпуса, Трезубца Степана Бандеры, Правого сектора, С14 — всего более 200 "экстремистов", натренированных в лагерях в Украине
...
Пресс-секретарь партии Национальный корпус Роман Чернышев слова Лаврова отрицает.
"Бред грустной лошади", — сказал он в комментарии журналисту LIGA.net.

Кулеба: Россия пробует представить "зеленых человечков" в Беларуси как украинских "экстремистов"
Он, в частности, отметил, что 200 экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь, являются плодом болезненной фантазии информисточников главы российского МИД Лаврова

4) Кива набирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, принимавших участие в расстрелах на Майдане - СМИ (фото)
Он, как утверждают средства массовой информации, участвовал в разгоне мирных демонстрантов во время Революции Достоинства
...
на своей Facebook-странице Мартыненко активно публикует сообщения на тему "русского мира" и поздравляет друзей с днем создания "Беркута"

Вот такие "патриоты" ОПЗЖ

5) Немецкие врачи нашли в организме Навального следы яда "Новичок"
Почему отравили Навального ? Потому что, могут

6) Поклонская заявила ООН о "нехватке воды" в Крыму, однако доказательств не предоставила
В ООН подчеркнули, что позиция относительно статуса Крыма остается неизменной.
...
В ООН заявили, что хотят от экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской больше дополнительной информации о якобы нехватке воды на полуострове

Поклонская говорит – ООН готова сотрудничать по воде с оккупантами Крыма. МИД опровергает
В МИД Украины опровергли заявление сепаратистки о будущем сотрудничестве с ООН по возобновлению подачи воды во временно оккупированный Крым
...
Прокомментировали заявление Поклонской и в самой ООН. Там подчеркнули, что позиция Верховного комиссара по статусу Крыма остается неизменной и основана на резолюциях Генассамблеи ООН (указанных выше - ред.)

Вот и из-за поребрика начали говорить о поставке воды в Крым.
Но в своейственной манере - врать о том, что ООН в чём-то там согласна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Отравлен "Новичком": лаборатория Бундесвера дала заключение по Навальному
https://www.9tv.co.il/item/17733
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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