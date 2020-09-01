Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Усе йде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни, - Георгій Тука середа, 2 вересень 2020, 11:59 https://patrioty.org.ua/politic/use-ide ... 42689.html Припинення війни через амністію бойовиків може спровокувати вибух усередині українського суспільства.
"Перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині, а також за суцільну амністію", - пише у своєму блозі Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА, передають Патріоти України, та продовжує: "Ні про яку суцільну амністію, про яку сказав Фокін, і мови бути не може, бо існують міжнародно визнані злочини - військові та проти людяності, які не підпадають під амністію. Тому ця теза Фокіна – банальна відсутність у нього компетенції.
Що стосується ідей Кравчука та Фокіна про поїздку на окупований Донбас та можливість початку перемовин з представниками ОРДЛО за доручення президента, це свідчить, що ідея так званих прямих перемовин таки блукає коридорами Банкової. Бо я дуже сумніваюся у тому, що Фокін і Кравчук діють за власним бажанням.
Те саме можна сказати і щодо слів Пристайка про тимчасову відмову від повернення контролю на Донбасі. Я чудово пам’ятаю, коли він, ще будучи головою МЗС, говорив про таємні плани по звільненню Донбасу. А зараз виявляється, що один з цих планів – це виконання Мінських домовленостей, другий план – це залучення миротворчої місії, при цьому пристати у цьому на пропозицію Росії і погодитись на залучення миротворців виключно вздовж лінії розмежування (що відрізняється від позиції проукраїнських сил щодо залучення миротворців на всій окупованій території). І те, про що Пристайко сказав нещодавно – це вже третій суперсекретний план.
Усе це веде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни. Наслідки цього будуть негативними, бо такі дії викликатимуть усе більшу радикалізацію суспільства, і врешті-решт, можуть призвести до вибуху усередині країни. І цим неминуче скористається наш північний сусід.
Ба більше, він сам спонукатиме до загострення протистояння у нашій країні. Адже наразі Росія витрачає певні ресурси на підтримку цього конфлікту в активному стані і якщо, наприклад, у разі його замороження у неї звільняться якісь ресурси, навряд чи вона їх витратить на розбудову доріг Сибіру чи утеплення туалетів у російських школах - ці ресурси будуть спрямовані на подальше загострення ситуації в Україні.
Це треба знати, як Отче наш, бо Росія і далі влаштовуватиме провокації. Оскільки ні для кого не є секретом, що спецслужби різних країн мають контакти з неформальними угруповуваннями – досить часто навіть із тими, які з політичної точки зору є їх опонентами. Тому я не здивуюся, якщо Росія опосередковано підсилюватиме вплив проросійських політичних сил, які діють на території України, а з іншого боку – буде підігравати націоналістичним організаціям, які болісно на це посилення реагуватимуть".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Первое. Экс-премьер Алексей Гончарук устроился на работу в организацию Eurasia Center - ответвление Атлантического совета США (Atlantic Council). Это крупный «мозговой центр» в Штатах, который работает в повестке тех, кого у нас называют «соросятами».
Второе. Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (известный лоббист Петра Порошенко) вошёл в совет директоров компании BGS Rail, которая работает на рынке железнодорожных перевозок в Украине.
BGS Rail - это украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services. Последнюю молва связывает с ещё одним «соросенком» Абромавичусом.
В общем, для ветеранов движения всегда найдётся приличная синекура.
Фракция Слуга народа приняла решение исключить из своих рядов депутата Гео Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова
"Заявление Фокина - это его личное дело, личное мнение. Он со мной не советовался, этот вопрос не обсуждался делегацией... Фокин высказал собственную позицию, и мы к ней не имеем никакого отношения", - заявил Кравчук. ... По его мнению, Фокин не должен высказывать позицию, которая противоречит принятым Радой законам, поскольку он не частное лицо, а замглавы ТКГ ... В то же время, Кравчук подчеркнул, что не имеет полномочий вывести Фокина из ТКГ, это решение должен принимать президент Владимир Зеленский. Также Кравчук настаивает, что не имел никакого отношения к назначению Фокина
Лавров утверждает, что в Беларуси якобы находятся представители Национального корпуса, Трезубца Степана Бандеры, Правого сектора, С14 — всего более 200 "экстремистов", натренированных в лагерях в Украине ... Пресс-секретарь партии Национальный корпус Роман Чернышев слова Лаврова отрицает. "Бред грустной лошади", — сказал он в комментарии журналисту LIGA.net.
Он, как утверждают средства массовой информации, участвовал в разгоне мирных демонстрантов во время Революции Достоинства ... на своей Facebook-странице Мартыненко активно публикует сообщения на тему "русского мира" и поздравляет друзей с днем создания "Беркута"
В ООН подчеркнули, что позиция относительно статуса Крыма остается неизменной. ... В ООН заявили, что хотят от экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской больше дополнительной информации о якобы нехватке воды на полуострове
В МИД Украины опровергли заявление сепаратистки о будущем сотрудничестве с ООН по возобновлению подачи воды во временно оккупированный Крым ... Прокомментировали заявление Поклонской и в самой ООН. Там подчеркнули, что позиция Верховного комиссара по статусу Крыма остается неизменной и основана на резолюциях Генассамблеи ООН (указанных выше - ред.)
Вот и из-за поребрика начали говорить о поставке воды в Крым. Но в своейственной манере - врать о том, что ООН в чём-то там согласна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Ситуация выглядит мягко говоря анекдотичной. Будто бы у ФСБ есть один пузырёк с Новичком и они бегают с ним по всему миру, травя неугодных. Уже даже все знают, что надо смотреть в анализах - надо смотреть Новичок ))) Яды, действующие на сердечно-сосудистую систему, разлагающиеся в течение часа, после чего их невозможно определить - ящик с ними видимо потерялся в 90-х годах, я уже не горю о неожиданном наезде машины, взяться случайно за оголенный провод как Галич. Всё случайно и концы в воду. А тут - печать, справка, всеобщее возмущение.
Ситуация выглядит мягко говоря анекдотичной. Будто бы у ФСБ есть один пузырёк с Новичком и они бегают с ним по всему миру, травя неугодных
Вы же сами знаете, что Навального отравили, потому что могли
Немцова показательно убили возле Кремля и ... все камеры не работали в этот момент Камеры ? возле Кремля ?
Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии. Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.