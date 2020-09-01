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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6518651965206521
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:23

  pesikot написав:
  freeze написав:
Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.
Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

так мы с вами об одном, но разными фразами

Хотели бы отравить по-тихому, отравили бы
Но захотели отравить показательно, вот и отравили.


Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.

Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля.
А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.
Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

Гебня просто знущається. Травили і будемо травити, як щурів, і нічого ви нам не зробити.
Не докажите, це не ми, воно нам не треба, і, головне, з усіма, хто проти, теж таке буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:15

  Starikan написав:Отравлен "Новичком": лаборатория Бундесвера дала заключение по Навальному
https://www.9tv.co.il/item/17733

Чешский президент Милош Земан заявил, что в стране производился яд из группы "Новичок"... ;)
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B ... a-43659488
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:18

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:
Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.
Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

так мы с вами об одном, но разными фразами

Хотели бы отравить по-тихому, отравили бы
Но захотели отравить показательно, вот и отравили.


Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.

Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля.
А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе.


неее, навальный, он, всё же, достаточно буйный, в отличии от других, включая явлинского-мямлю
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 02 вер, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:25

вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботам
https://www.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM

с 36мин
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