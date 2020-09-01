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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6518651965206521 Додано: Сер 02 вер, 2020 20:23 pesikot написав: freeze написав:

Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.

Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет. Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

так мы с вами об одном, но разными фразами



Хотели бы отравить по-тихому, отравили бы

Но захотели отравить показательно, вот и отравили. так мы с вами об одном, но разными фразамиХотели бы отравить по-тихому, отравили быНо захотели отравить показательно, вот и отравили.



Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.



Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля.

А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе. Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля.А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18227 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4389 раз. Подякували: 7086 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 20:46 Re: Політичні дискусії freeze написав: Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.

Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет. Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

Гебня просто знущається. Травили і будемо травити, як щурів, і нічого ви нам не зробити.

Не докажите, це не ми, воно нам не треба, і, головне, з усіма, хто проти, теж таке буде. Гебня просто знущається. Травили і будемо травити, як щурів, і нічого ви нам не зробити.Не докажите, це не ми, воно нам не треба, і, головне, з усіма, хто проти, теж таке буде. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10682 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 21:15 Starikan написав: Отравлен "Новичком": лаборатория Бундесвера дала заключение по Навальному

https://www.9tv.co.il/item/17733 : лаборатория Бундесвера дала заключение по Навальному

Чешский президент Милош Земан заявил, что в стране производился яд из группы "Новичок"...

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B ... a-43659488 Чешский президент Милош Земан заявил, что в стране производился яд из группы "Новичок"... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4767 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 21:18 freeze написав: pesikot написав: freeze написав:

Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.

Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет. Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

так мы с вами об одном, но разными фразами



Хотели бы отравить по-тихому, отравили бы

Но захотели отравить показательно, вот и отравили. так мы с вами об одном, но разными фразамиХотели бы отравить по-тихому, отравили быНо захотели отравить показательно, вот и отравили.



Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.



Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля.

А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе. Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля.А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе.



неее, навальный, он, всё же, достаточно буйный, в отличии от других, включая явлинского-мямлю неее, навальный, он, всё же, достаточно буйный, в отличии от других, включая явлинского-мямлю Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 02 вер, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 3015 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 21:25

https://www.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM



с 36мин вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботамс 36мин 19yuriy91 Повідомлень: 3015 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6518651965206521 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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