freeze написав:

Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.