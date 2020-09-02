Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии. Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.
так мы с вами об одном, но разными фразами
Хотели бы отравить по-тихому, отравили бы Но захотели отравить показательно, вот и отравили.
Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.
Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля. А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе.
freeze написав:Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии. Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.
Гебня просто знущається. Травили і будемо травити, як щурів, і нічого ви нам не зробити. Не докажите, це не ми, воно нам не треба, і, головне, з усіма, хто проти, теж таке буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав: Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии. Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.
так мы с вами об одном, но разными фразами
Хотели бы отравить по-тихому, отравили бы Но захотели отравить показательно, вот и отравили.
Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.
Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля. А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе.
неее, навальный, он, всё же, достаточно буйный, в отличии от других, включая явлинского-мямлю
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 02 вер, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:так мы с вами об одном, но разными фразами
Хотели бы отравить по-тихому, отравили бы Но захотели отравить показательно, вот и отравили.
Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.
Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля. А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе.
неее, навальный, он, всё же, достаточно буйный, в отличии от других, включая явлинского-мямлю
Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосрался со всеми оппозиционноми Путину силами, великорос, антисоросёнок. Имеет свои стабильные 10-15 процентов. Если бы Навального не было, его необходимо было придумать. Реальная российская оппозиция, это юная поросль, Соболь, Жуков, они нравятся молодёжи, они насквозь прозападные, они очень контактные и могут объединить оппозицию. А Навального Путину надо беречь, а то вместо него вылезут реальные лидеры.
freeze написав: Теперь остался вопрос - зачем и кому выгодно.
Тут пошло в интернете множество мэмов, что Навальный первый раз в своей жизни создал реальную и серьезную проблему для Кремля. А до этого он, приняв эстафету у вечного оппозиционера Явлинского, очень удачно существовал в тамошнем политическом раскладе.
неее, навальный, он, всё же, достаточно буйный, в отличии от других, включая явлинского-мямлю
Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосрался со всеми оппозиционноми Путину силами, великорос, антисоросёнок. Имеет свои стабильные 10-15 процентов. Если бы Навального не было, его необходимо было придумать. Реальная российская оппозиция, это юная поросль, Соболь, Жуков, они нравятся молодёжи, они насквозь прозападные, они очень контактные и могут объединить оппозицию. А Навального Путину надо беречь, а то вместо него вылезут реальные лидеры.
ну, судя, как с ним себя ведёт власть - не берегут то шо он достаточно мутный - да, но так щас в рф против путена не только "прозападные", но и имперцы всякие и тд. т.е. идейные, путен то , оказался идейным только на словах. противников он, путен, успел себе нажить там разных.
freeze написав: Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии. Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.
Ну назви конкретно хоч один спосіб. А то всі вміють говорити штампами: "є багато способів".