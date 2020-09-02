|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:41
Яд произвели в небольшом количестве, и после испытаний он был уничтожен", - заверил президент.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8933
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:42
andrijk777 написав: freeze написав:
Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.
Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.
Ну назви конкретно хоч один спосіб. А то всі вміють говорити штампами: "є багато способів".
Малыш, обсуждение таких способов явно и жёстко нарушает законодательство Украины.
А мы же с тобой законопослушные граждане ? Я по крайней мере точно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18232
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4391 раз.
- Подякували: 7086 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:43
freeze написав:
Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосра
А Нємцов не був значить?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8933
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:46
Ukrainian написав: freeze написав:
Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосра
А Нємцов не був значить?
Нет, Немцов был явной угрозой, абсолютно прозападный, очень контактный и располагающий людей, обладавший в отличии от Навального реальной харизмой. Немцов мог объединить оппозицию.
Я уже не буду говорить банальности, что Немцов резко осудил вторжение в Крым и Ордло, в отличие от Навального.
Я уже назвал будущих реальных конкурентов Путина это Жуков и Соболь.
Кстати вчера Жукова избили какие то отморозки, и это мало интересно так называемой западной элите, потому что без яда, санкций не добавишь, избили и избили, второй раз за два месяца, может хулиганы на районе балуются.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18232
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4391 раз.
- Подякували: 7086 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:55
Schmit написав:
Та понятно, что даже в мудрости нариту порох виноват.
да уж.....
интересный вывод
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 3017
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|