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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6519652065216522
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:41

  Тракторист написав:
  Starikan написав:Отравлен "Новичком": лаборатория Бундесвера дала заключение по Навальному
https://www.9tv.co.il/item/17733

Чешский президент Милош Земан заявил, что в стране производился яд из группы "Новичок"... ;)
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B ... a-43659488

Яд произвели в небольшом количестве, и после испытаний он был уничтожен", - заверил президент.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:42

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  freeze написав:
Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.
Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

Ну назви конкретно хоч один спосіб. А то всі вміють говорити штампами: "є багато способів".


Малыш, обсуждение таких способов явно и жёстко нарушает законодательство Украины.
А мы же с тобой законопослушные граждане ? Я по крайней мере точно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосра

А Нємцов не був значить?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:46

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:
  freeze написав:Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосра

А Нємцов не був значить?


Нет, Немцов был явной угрозой, абсолютно прозападный, очень контактный и располагающий людей, обладавший в отличии от Навального реальной харизмой. Немцов мог объединить оппозицию.

Я уже не буду говорить банальности, что Немцов резко осудил вторжение в Крым и Ордло, в отличие от Навального.

Я уже назвал будущих реальных конкурентов Путина это Жуков и Соболь.
Кстати вчера Жукова избили какие то отморозки, и это мало интересно так называемой западной элите, потому что без яда, санкций не добавишь, избили и избили, второй раз за два месяца, может хулиганы на районе балуются.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:55

  Schmit написав:
  19yuriy91 написав:вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботам
https://www.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM

с 36мин


Та понятно, что даже в мудрости нариту порох виноват.


да уж.....
интересный вывод :shock:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:33


А тем временем к мертвечуцким помойкам 112, наш, нюсван, зик... вопросов нет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:37

  Schmit написав:

я бы однозначно закрыл эту порохатую помойку, а пропагандонов пересажал.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:44

Re: Політичні дискусії

Тут Меркельша грозилася санкціями Росії, цікаво буде подивитися що воно таке буде, на фоні її лобіювання Північного потоку. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02

  unicdima написав:я бы однозначно закрыл эту порохатую помойку, а пропагандонов пересажал.

И ожидаемо, к мертвечуцким каналам у тебя вопросов нет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 04:40

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции «Слуга народа», заявил, что информацию о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сотрудничает с Главным разведывательным управлением, ему передали сотрудники украинских спецслужб.

«Где-то два месяца назад я встречался с представителями украинских спецслужб. Они мне рассказали, что в октябре 2019 года они предоставляли президенту документальные подтверждения того, что Андрей Ермак в тесном контакте с ГРУ Российской Федерации. Насколько я знаю, был приказ утилизировать все эти документы», - сказал депутат в эфире Громадського радио.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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