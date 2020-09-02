Сам что сделал для того что бы ее не было? Под ВР с плакатом выходил? Или лишь на форумах балаболишь?
Лицемерная ты ...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 вер, 2020 06:57
Re: Політичні дискусії
Сам что сделал для того что бы ее не было? Под ВР с плакатом выходил? Или лишь на форумах балаболишь?
Лицемерная ты ...
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 03 вер, 2020 07:32
Лицемерный ты, я же пишу может неприятную , но правду.
К примеру я хотя бы как минимум обсуждаю эту проблему, от тебя и таких как ты этого даже не услышишь.
Хотите и дальше продолжать торговлю на крови?
Про спецслужбы и куда они смотрят чего молчишь?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:37
Re: Політичні дискусії
Говорят Кличко ржет над тем, что Байден очень путанно излагает свои мысли
Байден обращается (заочно) к Трампу: «И прекрати хвастаться о, никогда не будучи кажущимся о том, что ты, что ты можешь, что угодно... Ты, ты знаешь, ты всегда говоришь о своей способности заключать сделки».
Stop your boast about, never being seemed at what you, you can do anything… You’re, you know, you always talk about your ability to negotiate!
Все-таки кто они, эти могущественные неизвестные широкой общественности люди, которые проталкивают на высший пост государства номер 1, друга Альцгеймера. Неужто это они, таинственные Рептилоиды проталкивают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:58
Ничего он мне, "упоротому порохоботу" (спасибо за комплимент), другой порохобот (так он себя позиционировал) с 36 минуты не объяснил.
Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие 1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").
Первый фактор ("долой преза-олигарха, даешь преза от сохи") еще работает, судя по личным рейтингам; но слабее.
Второй - надежды так и не оправдались, поэтому растет рейтинг оппо-Ж ("пусть хоть путин нами руководит, лишь бы работал родной завод").
Третий - я лично не вижу особых подвижек в кардинальном решении вопроса (если оно вообще существует). Стреляют да, меньше.
Всё имхо, конечно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|