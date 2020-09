Додано: Чет 03 вер, 2020 08:37

Говорят Кличко ржет над тем, что Байден очень путанно излагает свои мыслиБайден обращается (заочно) к Трампу: «И прекрати хвастаться о, никогда не будучи кажущимся о том, что ты, что ты можешь, что угодно... Ты, ты знаешь, ты всегда говоришь о своей способности заключать сделки».Stop your boast about, never being seemed at what you, you can do anything… You’re, you know, you always talk about your ability to negotiate!Все-таки кто они, эти могущественные неизвестные широкой общественности люди, которые проталкивают на высший пост государства номер 1, друга Альцгеймера. Неужто это они, таинственные Рептилоиды проталкивают.