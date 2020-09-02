Додано: Чет 03 вер, 2020 08:58

19yuriy91 написав: вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботам

https://www.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM

с 36мин вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботамс 36мин

Ничего он мне, "упоротому порохоботу" (спасибо за комплимент), другой порохобот (так он себя позиционировал) с 36 минуты не объяснил.Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие 1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").Первый фактор ("долой преза-олигарха, даешь преза от сохи") еще работает, судя по личным рейтингам; но слабее.Второй - надежды так и не оправдались, поэтому растет рейтинг оппо-Ж ("пусть хоть путин нами руководит, лишь бы работал родной завод").Третий - я лично не вижу особых подвижек в кардинальном решении вопроса (если оно вообще существует). Стреляют да, меньше.Всё имхо, конечно.