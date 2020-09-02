RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6521652265236524>
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 06:57

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:не замечают торговлю на крови

Сам что сделал для того что бы ее не было? Под ВР с плакатом выходил? Или лишь на форумах балаболишь?
Лицемерная ты ...
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8935
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 07:32

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:не замечают торговлю на крови

Сам что сделал для того что бы ее не было? Под ВР с плакатом выходил? Или лишь на форумах балаболишь?
Лицемерная ты ...


Лицемерный ты, я же пишу может неприятную , но правду.

К примеру я хотя бы как минимум обсуждаю эту проблему, от тебя и таких как ты этого даже не услышишь.
Хотите и дальше продолжать торговлю на крови?

Про спецслужбы и куда они смотрят чего молчишь?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:26

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:37

Re: Політичні дискусії

Говорят Кличко ржет над тем, что Байден очень путанно излагает свои мысли

Байден обращается (заочно) к Трампу: «И прекрати хвастаться о, никогда не будучи кажущимся о том, что ты, что ты можешь, что угодно... Ты, ты знаешь, ты всегда говоришь о своей способности заключать сделки».

Stop your boast about, never being seemed at what you, you can do anything… You’re, you know, you always talk about your ability to negotiate!

Все-таки кто они, эти могущественные неизвестные широкой общественности люди, которые проталкивают на высший пост государства номер 1, друга Альцгеймера. Неужто это они, таинственные Рептилоиды проталкивают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18243
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4392 раз.
Подякували: 7087 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:58

  19yuriy91 написав:вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботам
https://www.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM
с 36мин

Ничего он мне, "упоротому порохоботу" (спасибо за комплимент), другой порохобот (так он себя позиционировал) с 36 минуты не объяснил.
Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие 1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").

Первый фактор ("долой преза-олигарха, даешь преза от сохи") еще работает, судя по личным рейтингам; но слабее.
Второй - надежды так и не оправдались, поэтому растет рейтинг оппо-Ж ("пусть хоть путин нами руководит, лишь бы работал родной завод").
Третий - я лично не вижу особых подвижек в кардинальном решении вопроса (если оно вообще существует). Стреляют да, меньше.

Всё имхо, конечно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17559
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:13

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботам
https://www.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM
с 36мин

Ничего он мне, "упоротому порохоботу" (спасибо за комплимент), другой порохобот (так он себя позиционировал) с 36 минуты не объяснил.
Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие 1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").

Первый фактор ("долой преза-олигарха, даешь преза от сохи") еще работает, судя по личным рейтингам; но слабее.
Второй - надежды так и не оправдались, поэтому растет рейтинг оппо-Ж ("пусть хоть путин нами руководит, лишь бы работал родной завод").
Третий - я лично не вижу особых подвижек в кардинальном решении вопроса (если оно вообще существует). Стреляют да, меньше.

Всё имхо, конечно.


он просто сказал,типа, - неоднозначное правление по.
что ещё не ясно, по крайней мере он сказал ?
об этом уже тут 152 раза говорилось.

ну и по традиции, наступник - такое же дерьмо
19yuriy91
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 15.09.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:21

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:вот чувак, далеко не зе-фанат, разъясняет то, шо до сих пор не дойдёт особо упоротым форумным порохоботам
https://www.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM
с 36мин

почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие

1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").


Всё имхо, конечно.


А эти все следствие не сам ли Попошенко создал проводя свою политику.

Он сам себя и похоронил и свой рейтинг. Даже админ ресурс и сетка не помогли.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:02

Re: былое

  Schmit написав:если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить

Франция капитулировала. удачно
sal
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 25.03.16
Подякував: 798 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:04

  sal написав:
  Schmit написав:если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить

Франция капитулировала. удачно

Удачно сложились обстоятельства.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:33

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:
Я в принципе о другом. Я о том, что глупо травить Новичком, который у всех на слуху, и который - внимательно - сильно облажался как яд при отравлении Скрыпалей, причём Навального ни в одном глазу не опасаясь выдали на обследование химлабораториям Германии.
Есть много десятков способов как отравить тихо, спокойно и без последствий. Кроме того, что это за Средневековье, есть много высоко технологичных способов запутанно и без последствий для убийц увести жертву на тот свет.

Ну назви конкретно хоч один спосіб. А то всі вміють говорити штампами: "є багато способів".


Малыш, обсуждение таких способов явно и жёстко нарушает законодательство Украины.
А мы же с тобой законопослушные граждане ? Я по крайней мере точно.

Хлопчик, як завжди, злився.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6521652265236524>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1602)
03.09.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.