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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:49

Подробности по стрельбе https://t.me/stranaua/7736 в Украинке, о которой сообщала «Страна».

"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончились стрельбой".
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:51

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя".
он просто сказал,типа, - неоднозначное правление по.
что ещё не ясно, по крайней мере он сказал ?
об этом уже тут 152 раза говорилось.
ну и по традиции, наступник - такое же дерьмо

  Lion+ написав:
  Starikan написав: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие
1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").
А эти все следствие не сам ли Попошенко создал проводя свою политику.
Он сам себя и похоронил и свой рейтинг. Даже админ ресурс и сетка не помогли.


Оба не поняли моего вопроса.
Я не спрашиваю, почему не избрали ПАПа, это действительно давно прожеванный и проглоченный материал. Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура.
Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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