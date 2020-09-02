Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончились стрельбой".
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Starikan написав: Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя".
он просто сказал,типа, - неоднозначное правление по. что ещё не ясно, по крайней мере он сказал ? об этом уже тут 152 раза говорилось. ну и по традиции, наступник - такое же дерьмо
Lion+ написав:
Starikan написав: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие 1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").
А эти все следствие не сам ли Попошенко создал проводя свою политику. Он сам себя и похоронил и свой рейтинг. Даже админ ресурс и сетка не помогли.
Оба не поняли моего вопроса. Я не спрашиваю, почему не избрали ПАПа, это действительно давно прожеванный и проглоченный материал. Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура. Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+