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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6521652265236524
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:49

Подробности по стрельбе https://t.me/stranaua/7736 в Украинке, о которой сообщала «Страна».

"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончились стрельбой".
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:51

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя".
он просто сказал,типа, - неоднозначное правление по.
что ещё не ясно, по крайней мере он сказал ?
об этом уже тут 152 раза говорилось.
ну и по традиции, наступник - такое же дерьмо

  Lion+ написав:
  Starikan написав: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие
1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").
А эти все следствие не сам ли Попошенко создал проводя свою политику.
Он сам себя и похоронил и свой рейтинг. Даже админ ресурс и сетка не помогли.


Оба не поняли моего вопроса.
Я не спрашиваю, почему не избрали ПАПа, это действительно давно прожеванный и проглоченный материал. Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура.
Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:21

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:К примеру я хотя бы как минимум обсуждаю эту проблему, от тебя и таких как ты этого даже не услышишь.
Хотите и дальше продолжать торговлю на крови?

Про спецслужбы и куда они смотрят чего молчишь?

Що таке "торгівля на крові", з юридичної точки зору? СБУ займається конкретними порушеннями закону, а не гаслами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:27

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура.
Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.

Лідирував по тій самій причині, по якій в Білорусі мітинги - виросло нове покоління, яке хоче нових політиків, без бека бандитських дев'яностих.
Обережніше з "професіоналами", бо ватні легко продадуть країну сусіду, як Лукашенко чи Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:35

  freeze написав:
Ukrainian написав:
  freeze написав:Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосра

А Нємцов не був значить?


Нет, Немцов был явной угрозой, абсолютно прозападный, очень контактный и располагающий людей, обладавший в отличии от Навального реальной харизмой. Немцов мог объединить оппозицию.

Я уже не буду говорить банальности, что Немцов резко осудил вторжение в Крым и Ордло, в отличие от Навального.

Я уже назвал будущих реальных конкурентов Путина это Жуков и Соболь.
Кстати вчера Жукова избили какие то отморозки, и это мало интересно так называемой западной элите, потому что без яда, санкций не добавишь, избили и избили, второй раз за два месяца, может хулиганы на районе балуются.

Это странно читать. В России обоих знают максимум несколько десятков человек, а слышали о них максимуму несколько тысяч. Сейчас все предположения о конкурентах подполковника на будущих выборах - гадание на кофейной гуще. Да никто и не уверен, что второй-четвертый-пятый президент решит стать и шестым по счету тоже - СОБЫТИЯ В БЕЛОРУССИИ ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЛЮДИ ЖДУТ ПЕРЕМЕН.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:43

  Волгарь написав:Это странно читать. В России обоих знают максимум несколько десятков человек, а слышали о них максимуму несколько тысяч. Сейчас все предположения о конкурентах подполковника на будущих выборах - гадание на кофейной гуще. Да никто и не уверен, что второй-четвертый-пятый президент решит стать и шестым по счету тоже - СОБЫТИЯ В БЕЛОРУССИИ ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЛЮДИ ЖДУТ ПЕРЕМЕН.


Какие перемены? На что вы способны? Рабы и сильно пьющие. Животные.
Порвут вашу пида-рашку и выбросят на помойку истории.
И правильно сделают.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:45

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя".
он просто сказал,типа, - неоднозначное правление по.
что ещё не ясно, по крайней мере он сказал ?
об этом уже тут 152 раза говорилось.
ну и по традиции, наступник - такое же дерьмо

  Lion+ написав:
  Starikan написав: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие
1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").
А эти все следствие не сам ли Попошенко создал проводя свою политику.
Он сам себя и похоронил и свой рейтинг. Даже админ ресурс и сетка не помогли.


Оба не поняли моего вопроса.
Я не спрашиваю, почему не избрали ПАПа, это действительно давно прожеванный и проглоченный материал. Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура.
Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.

Имено по причине необъятного количества таких нештяшек: https://strana.ua/news/287656-henprokur ... henko.html
Начиная с Крыма, Минска,.... - если подробнее, то, по каждому пункту ой-ой-ой.
По исключил себя с компанией, будем иметь надежду, что пожизненно.

На сегодня, и о клоунах, как безсеребряниках, что "не воруют" - можно снять вопрос: https://strana.ua/news/287643-otets-zel ... ndiju.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:55

  lapay написав:
  Lion+ написав:К примеру я хотя бы как минимум обсуждаю эту проблему, от тебя и таких как ты этого даже не услышишь.
Хотите и дальше продолжать торговлю на крови?

Про спецслужбы и куда они смотрят чего молчишь?

Що таке "торгівля на крові", з юридичної точки зору? СБУ займається конкретними порушеннями закону, а не гаслами.


Вот торговля с Донбассом это торговля на крови, а торговля с Россией это не торговля на крови?
Может завтра Путина другом назовете, ведь по закону это не запрещено?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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