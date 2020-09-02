Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя".
он просто сказал,типа, - неоднозначное правление по. что ещё не ясно, по крайней мере он сказал ? об этом уже тут 152 раза говорилось. ну и по традиции, наступник - такое же дерьмо
Lion+ написав:
Starikan написав: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие 1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").
А эти все следствие не сам ли Попошенко создал проводя свою политику. Он сам себя и похоронил и свой рейтинг. Даже админ ресурс и сетка не помогли.
Оба не поняли моего вопроса. Я не спрашиваю, почему не избрали ПАПа, это действительно давно прожеванный и проглоченный материал. Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура. Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan написав:Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура. Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.
Лідирував по тій самій причині, по якій в Білорусі мітинги - виросло нове покоління, яке хоче нових політиків, без бека бандитських дев'яностих. Обережніше з "професіоналами", бо ватні легко продадуть країну сусіду, як Лукашенко чи Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосра
А Нємцов не був значить?
Нет, Немцов был явной угрозой, абсолютно прозападный, очень контактный и располагающий людей, обладавший в отличии от Навального реальной харизмой. Немцов мог объединить оппозицию.
Я уже не буду говорить банальности, что Немцов резко осудил вторжение в Крым и Ордло, в отличие от Навального.
Я уже назвал будущих реальных конкурентов Путина это Жуков и Соболь. Кстати вчера Жукова избили какие то отморозки, и это мало интересно так называемой западной элите, потому что без яда, санкций не добавишь, избили и избили, второй раз за два месяца, может хулиганы на районе балуются.
Это странно читать. В России обоих знают максимум несколько десятков человек, а слышали о них максимуму несколько тысяч. Сейчас все предположения о конкурентах подполковника на будущих выборах - гадание на кофейной гуще. Да никто и не уверен, что второй-четвертый-пятый президент решит стать и шестым по счету тоже - СОБЫТИЯ В БЕЛОРУССИИ ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЛЮДИ ЖДУТ ПЕРЕМЕН.
Волгарь написав:Это странно читать. В России обоих знают максимум несколько десятков человек, а слышали о них максимуму несколько тысяч. Сейчас все предположения о конкурентах подполковника на будущих выборах - гадание на кофейной гуще. Да никто и не уверен, что второй-четвертый-пятый президент решит стать и шестым по счету тоже - СОБЫТИЯ В БЕЛОРУССИИ ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЛЮДИ ЖДУТ ПЕРЕМЕН.
Какие перемены? На что вы способны? Рабы и сильно пьющие. Животные. Порвут вашу пида-рашку и выбросят на помойку истории. И правильно сделают.
Starikan написав: Точнее, не объяснил главное: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя".
он просто сказал,типа, - неоднозначное правление по. что ещё не ясно, по крайней мере он сказал ? об этом уже тут 152 раза говорилось. ну и по традиции, наступник - такое же дерьмо
Lion+ написав:
Starikan написав: почему нарид руководствовался лозунгом "кто угодно, только не петя". Имхо, этот лозунг - следствие 1) оголтелой пропаганды, профинансированной коломой и другими обиженными 2) кризиса в экономике, вызванного разрывом с рашкой, от связей с которой кормилась масса народу 3) события в Донбассе ("лишь бы не было войны").
А эти все следствие не сам ли Попошенко создал проводя свою политику. Он сам себя и похоронил и свой рейтинг. Даже админ ресурс и сетка не помогли.
Оба не поняли моего вопроса. Я не спрашиваю, почему не избрали ПАПа, это действительно давно прожеванный и проглоченный материал. Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура. Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сожалею, но ссылку на видео не удалось снести - смотреть 5 секунд видео.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
- На Западе не гнушаются честно зарабатывать на улице. Кто Вам не даёт честно идти по улицам и не зарабатывать на хлеб, пока хорошая погода? Значит бомжевать по Европе и честно зарабатывать - это нормально. А в Украине подавай стадионы, где зараза будет распространяться с невероятной силой?
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3087-д о создании Бюро экономической безопасности Украины "За" проголосовали 245 нардепов.
Я, конечно бестолковый, но объясните мне идиёту: - зачем тогда нужно Украине содержать Кабинет министров Украины, правительство, сотни высокооплачиваемых представителей наблюдательных советов, институты перспективного развития,......
- Или это ни что более, как очередная "утка" по честному отнятию средств из бюджета?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.