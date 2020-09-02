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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:32
Грабеж страны выходит на новый уровень. Почему-то только упоротые порохоботы обращают на это внимание.
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:47
О Европе и реальных санкциях:
В Украины не существует иного реального союзника и защитника, как её Армия.
Может именно с этой целью её так валят лицедеи?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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