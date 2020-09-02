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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6522652365246525>
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:21

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:К примеру я хотя бы как минимум обсуждаю эту проблему, от тебя и таких как ты этого даже не услышишь.
Хотите и дальше продолжать торговлю на крови?

Про спецслужбы и куда они смотрят чего молчишь?

Що таке "торгівля на крові", з юридичної точки зору? СБУ займається конкретними порушеннями закону, а не гаслами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:27

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Фактически я постоянно спрашиваю, почему комик лидировал после первого тура.
Если бы, скажем, Бойко имел шансы, я бы голосовал даже за него двумя руками, чтобы не допустить к власти непрофессионалов.

Лідирував по тій самій причині, по якій в Білорусі мітинги - виросло нове покоління, яке хоче нових політиків, без бека бандитських дев'яностих.
Обережніше з "професіоналами", бо ватні легко продадуть країну сусіду, як Лукашенко чи Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:35

  freeze написав:
Ukrainian написав:
  freeze написав:Давайте говорить как есть. Навальный был и остается идеальным оппозиционером для Путина. Комплекс Наполеона, не может сплотить оппозицию, наоборот разосра

А Нємцов не був значить?


Нет, Немцов был явной угрозой, абсолютно прозападный, очень контактный и располагающий людей, обладавший в отличии от Навального реальной харизмой. Немцов мог объединить оппозицию.

Я уже не буду говорить банальности, что Немцов резко осудил вторжение в Крым и Ордло, в отличие от Навального.

Я уже назвал будущих реальных конкурентов Путина это Жуков и Соболь.
Кстати вчера Жукова избили какие то отморозки, и это мало интересно так называемой западной элите, потому что без яда, санкций не добавишь, избили и избили, второй раз за два месяца, может хулиганы на районе балуются.

Это странно читать. В России обоих знают максимум несколько десятков человек, а слышали о них максимуму несколько тысяч. Сейчас все предположения о конкурентах подполковника на будущих выборах - гадание на кофейной гуще. Да никто и не уверен, что второй-четвертый-пятый президент решит стать и шестым по счету тоже - СОБЫТИЯ В БЕЛОРУССИИ ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЛЮДИ ЖДУТ ПЕРЕМЕН.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:43

  Волгарь написав:Это странно читать. В России обоих знают максимум несколько десятков человек, а слышали о них максимуму несколько тысяч. Сейчас все предположения о конкурентах подполковника на будущих выборах - гадание на кофейной гуще. Да никто и не уверен, что второй-четвертый-пятый президент решит стать и шестым по счету тоже - СОБЫТИЯ В БЕЛОРУССИИ ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЛЮДИ ЖДУТ ПЕРЕМЕН.


Какие перемены? На что вы способны? Рабы и сильно пьющие. Животные.
Порвут вашу пида-рашку и выбросят на помойку истории.
И правильно сделают.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:50

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Вот торговля с Донбассом это торговля на крови, а торговля с Россией это не торговля на крови?
Может завтра Путина другом назовете, ведь по закону это не запрещено?

Так це СБУ перекрила торгівлю з Лугандоном?
Не подобається торгівля з РФ - не купуйте російські товари.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:32


Грабеж страны выходит на новый уровень. Почему-то только упоротые порохоботы обращают на это внимание.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:17

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  Lion+ написав:Вот торговля с Донбассом это торговля на крови, а торговля с Россией это не торговля на крови?
Может завтра Путина другом назовете, ведь по закону это не запрещено?

Так це СБУ перекрила торгівлю з Лугандоном?
Не подобається торгівля з РФ - не купуйте російські товари.


Невозможно по факту не покупать российские товары, они в основном сырьевые - газ, нефть, удобрения, и хотя бы в какой то доле сидят в себестоимости большинства товаров.
А тема не покупать российский шоколад, это такая мелочь, тем более в супермаркетах сейчас почти не встретишь товаров Мейд ин Раша.
Если есть, то они перепакованы в наши упаковки, как сода и тд.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:43

  Lion+ написав:
Зачем им травить Навального?
Зачем им эта шумиха на Западе?
Навальный клоун и доказал уже это за многие годы нахождения в оппозиции.

Зачем было убивать Немцова ? Причём показательно, под Кремлём

Зачем было отжимать Крым и лезть на Донбасс ? Если получили санкции

Зачем было травить Скрипалей ? Оставляя след Новичка по всему городу.

Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Невозможно по факту не покупать российские товары, они в основном сырьевые - газ, нефть, удобрения, и хотя бы в какой то доле сидят в себестоимости большинства товаров.
А тема не покупать российский шоколад, это такая мелочь, тем более в супермаркетах сейчас почти не встретишь товаров Мейд ин Раша.
Если есть, то они перепакованы в наши упаковки, как сода и тд.

Тому і неможливо не торгувати з РФ, бо є критичний імпорт, без якого ніяк, в тому числі і військовий. З цієї причини і РФ не може зупинити наш експорт до себе.
Азейрбаджан і Грузія не торгують зі своїми лугандонами, але торгують з РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:51

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия

Вже стає реальністю заморозка ПП2, після висновків німецької лабораторії.
На Меркель сильний тиск, з боку політичних конкурентів. Так що вилізе Путіну це отруєння боком. Але в бандитів понти дорожче за гроші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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