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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:04

Ітогі подвєдьом. 2020-09-03

Ітогі подвєдьом. 2020-09-03
"Я календарь переверну и снова третье сентября" :)

1) "Грызлов истерил, а потом выключил связь" - представитель Донецка на переговорах с РФ
По словам Гармаша, такую реакцию россиян вызвало его несогласие с утверждением Грызлова о том, что якобы РФ — всего лишь посредник в конфликте, происходящем на территории Донбасса
...
По обмену результатов также нет, сказал представитель Донецка, отметив, что РФ заблокировала процесс, потому что не предоставила списки

Кравчук на ТКГ довел россиянина Грызлова до истерики: как прошло заседание
глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность по ряду вопросов, что вызвало истерику у главы российской стороны Бориса Грызлова

Россия шантажировала Украину на переговорах - итоги заседания по Донбассу
По его словам, Россия "шантажирует самым важным - обменом пленных". Этот вопрос отказываются даже обсуждать, отметил Казанский

2) В штабе ответили на угрозы главаря боевиков уничтожить две позиции ВСУ на Донбассе
В штабе Операции объединенных сил прокомментировали недавнее заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, который пригрозил уничтожить две позиции Вооруженных сил Украины до вечера 3 сентября.
Как сообщил "Новостям Донбасса" заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня

3) "Пророссийское издание" исказило слова Фокина о всеобщей амнистии - Гармаш
"В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова, почему-то, пропали…" - написал Гармаш

То есть, о посыле присвоить особый статус всей Донецкой и Луганской областям решили забыть.
И Бубочка по этому заявления молчит как рыба.
Зато не молчал, когда обстреляли ОПЗЖшных титушек

4) Премьер РФ в Минске заявил о прогрессе по созданию "Союзного государства" с Беларусью

5) Офшоры Суркисов выиграли у ПриватБанка суд на 10 млрд грн
Общая сумма требований компаний - $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов, которые были насчитаны по ставке около 13% годовых

Злые языки пишут, что перед вынесением решения Суркисы побывали в ОП и встречались лично с Зеленским.

6) "Та послушай ты уже те пленки". Под ОП требуют у Зеленского отреагировать на пленки ОАСК
Под Офисом президента проходит пикет — его участники требуют от главы государства Владимира Зеленского реакции на записи о судьях Окружного админсуда Киева, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро

7) "Мне ничего не надо": отец Зеленского отреагировал на предложение присвоить ему пожизненную стипендию (фото, видео)
Соответствующий проект указа президента Украины Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства. Примечательно, что в итоге проект сняли с рассмотрения без обсуждения

Ясен хрен, что сняли с рассмотрения. Потому что, пи** какой зашквар. Совок, б***. в кубе
идея присвоить стипендию Александру Зеленскому принадлежит временно исполняющему обязанности министра образования и науки Сергею Шкарлету

Подлизнул, так подлизнул. Языком от ж*** дырки до самых гланд

8) Аваков – лидер антирейтинга: опрос показал, что украинцы больше всего не любят силовиков
оценки министра внутренних дел Арсена Авакова составляет «минус» 52%
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:04

  lapay написав:
  pesikot написав:Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия

Вже стає реальністю заморозка ПП2, після висновків німецької лабораторії.
На Меркель сильний тиск, з боку політичних конкурентів. Так що вилізе Путіну це отруєння боком. Але в бандитів понти дорожче за гроші.


Получается выгодопреобретатель другой :roll: С одной стороны одна сакральная жертва, а с другой стороны миллиарды долларов прибыли, которые могут быть полученны в результате отравления и последующей заморозки многомиллиардных проектов и перераспределения денежных потоков.
Я думаю, чтобы додавить тётушку Меркель обязательно кто-то еще отравиться, и обязательно, чтобы не было сомнений Новичком. Следите за новостями )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:07

  lapay написав:
  pesikot написав:Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия

Вже стає реальністю заморозка ПП2, після висновків німецької лабораторії.
На Меркель сильний тиск, з боку політичних конкурентів. Так що вилізе Путіну це отруєння боком. Але в бандитів понти дорожче за гроші.

Кстати, да.
Меркель была за СП-2 и противилась санкциям США по СП-2.
А после отравления, у неё просто не останется аргументов, на неё будут давить фактами отравления
И следующему канцлеру, также не получится топить за СП-2
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:40

  freeze написав:Я думаю, чтобы додавить тётушку Меркель обязательно кто-то еще отравиться, и обязательно, чтобы не было сомнений Новичком. Следите за новостями )))

Коллега freeze, не будьте Зеленским. Не включайте клоуна :)

Кстати, как вам Шкарлет с желанием наградить папу Зеленского пожизненной стипендией ?
Давайте земное обсудим :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:46

  pesikot написав:
  freeze написав:Я думаю, чтобы додавить тётушку Меркель обязательно кто-то еще отравиться, и обязательно, чтобы не было сомнений Новичком. Следите за новостями )))

Коллега freeze, не будьте Зеленским. Не включайте клоуна :)

Кстати, как вам Шкарлет с желанием наградить папу Зеленского пожизненной стипендией ?
Давайте земное обсудим :)


Честно говоря не знаю как выглядит Шкарлет :mrgreen:
Вроде как его желание положили пока на дальнюю полку шкафа.

Видимо начали работать с грамотными политтехнологами, которые подсказали, что рейтинг больше всего рушат мелкие, но громкие зашквары.

Было бы чудесно, если бы папе назначали таки эту стипендию, но пока не прошло.
Жаль, было бы минус пару процентов рейтинга зелёных. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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