Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По словам Гармаша, такую реакцию россиян вызвало его несогласие с утверждением Грызлова о том, что якобы РФ — всего лишь посредник в конфликте, происходящем на территории Донбасса ... По обмену результатов также нет, сказал представитель Донецка, отметив, что РФ заблокировала процесс, потому что не предоставила списки
В штабе Операции объединенных сил прокомментировали недавнее заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, который пригрозил уничтожить две позиции Вооруженных сил Украины до вечера 3 сентября. Как сообщил "Новостям Донбасса" заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня
Под Офисом президента проходит пикет — его участники требуют от главы государства Владимира Зеленского реакции на записи о судьях Окружного админсуда Киева, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро
Соответствующий проект указа президента Украины Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства. Примечательно, что в итоге проект сняли с рассмотрения без обсуждения
Ясен хрен, что сняли с рассмотрения. Потому что, пи** какой зашквар. Совок, б***. в кубе
идея присвоить стипендию Александру Зеленскому принадлежит временно исполняющему обязанности министра образования и науки Сергею Шкарлету
Подлизнул, так подлизнул. Языком от ж*** дырки до самых гланд
pesikot написав:Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия
Вже стає реальністю заморозка ПП2, після висновків німецької лабораторії. На Меркель сильний тиск, з боку політичних конкурентів. Так що вилізе Путіну це отруєння боком. Але в бандитів понти дорожче за гроші.
Получается выгодопреобретатель другой С одной стороны одна сакральная жертва, а с другой стороны миллиарды долларов прибыли, которые могут быть полученны в результате отравления и последующей заморозки многомиллиардных проектов и перераспределения денежных потоков. Я думаю, чтобы додавить тётушку Меркель обязательно кто-то еще отравиться, и обязательно, чтобы не было сомнений Новичком. Следите за новостями )))
pesikot написав:Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия
Вже стає реальністю заморозка ПП2, після висновків німецької лабораторії. На Меркель сильний тиск, з боку політичних конкурентів. Так що вилізе Путіну це отруєння боком. Але в бандитів понти дорожче за гроші.
Кстати, да. Меркель была за СП-2 и противилась санкциям США по СП-2. А после отравления, у неё просто не останется аргументов, на неё будут давить фактами отравления И следующему канцлеру, также не получится топить за СП-2
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой