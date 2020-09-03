Додано: Чет 03 вер, 2020 18:04

По словам Гармаша, такую реакцию россиян вызвало его несогласие с утверждением Грызлова о том, что якобы РФ — всего лишь посредник в конфликте, происходящем на территории Донбасса

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По обмену результатов также нет, сказал представитель Донецка, отметив, что РФ заблокировала процесс, потому что не предоставила списки

глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность по ряду вопросов, что вызвало истерику у главы российской стороны Бориса Грызлова

По его словам, Россия "шантажирует самым важным - обменом пленных". Этот вопрос отказываются даже обсуждать, отметил Казанский

В штабе Операции объединенных сил прокомментировали недавнее заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, который пригрозил уничтожить две позиции Вооруженных сил Украины до вечера 3 сентября.

Как сообщил "Новостям Донбасса" заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня

"В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова, почему-то, пропали…" - написал Гармаш

Общая сумма требований компаний - $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов, которые были насчитаны по ставке около 13% годовых

Под Офисом президента проходит пикет — его участники требуют от главы государства Владимира Зеленского реакции на записи о судьях Окружного админсуда Киева, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро

Соответствующий проект указа президента Украины Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства. Примечательно, что в итоге проект сняли с рассмотрения без обсуждения

идея присвоить стипендию Александру Зеленскому принадлежит временно исполняющему обязанности министра образования и науки Сергею Шкарлету

оценки министра внутренних дел Арсена Авакова составляет «минус» 52%

Ітогі подвєдьом. 2020-09-03"Я календарь переверну и снова третье сентября"То есть, о посыле присвоить особый статус всей Донецкой и Луганской областям решили забыть.И Бубочка по этому заявления молчит как рыба.Зато не молчал, когда обстреляли ОПЗЖшных титушекЗлые языки пишут, что перед вынесением решения Суркисы побывали в ОП и встречались лично с Зеленским.Ясен хрен, что сняли с рассмотрения. Потому что, пи** какой зашквар. Совок, б***. в кубеПодлизнул, так подлизнул. Языком от ж*** дырки до самых гланд