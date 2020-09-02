А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.
В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:48
Re: Політичні дискусії
А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.
В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:01
по vs зе
с 40мин
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