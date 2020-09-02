RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6523652465256526
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:48

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:я в немцах не сомневаюсь - здравый смысл победит

А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.
В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10690
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:01

по vs зе
https://www.youtube.com/watch?v=DwQTlDZ ... CQ&index=2

с 40мин
19yuriy91
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 15.09.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:11

  freeze написав:
  lapay написав:
  pesikot написав:Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия

Вже стає реальністю заморозка ПП2, після висновків німецької лабораторії.
На Меркель сильний тиск, з боку політичних конкурентів. Так що вилізе Путіну це отруєння боком. Але в бандитів понти дорожче за гроші.


Получается выгодопреобретатель другой :roll: С одной стороны одна сакральная жертва, а с другой стороны миллиарды долларов прибыли, которые могут быть полученны в результате отравления и последующей заморозки многомиллиардных проектов и перераспределения денежных потоков.
Я думаю, чтобы додавить тётушку Меркель обязательно кто-то еще отравиться, и обязательно, чтобы не было сомнений Новичком. Следите за новостями )))

"Умом роисю не понять..." вы думаете, это про кого?
Крым, бамбасы, все эти Абхазии/Осетии, – все камнями висит на шее скрепостана. Огромные финансовые траты. Зачем, когда в своей стране порядка 25% населения за чертой бедности? Где логика в этих действиях? Никто понять не может. По этому не ищите логику там, где ее нет.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:21


Как думаете, почему все бабушкины шавки в едином порыве с опзжшными путинятами и агентами казбеками накинулись на Сытника?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:29

  pesikot написав:
  Lion+ написав:
Зачем им травить Навального?
Зачем им эта шумиха на Западе?
Навальный клоун и доказал уже это за многие годы нахождения в оппозиции.

Зачем было убивать Немцова ? Причём показательно, под Кремлём

Зачем было отжимать Крым и лезть на Донбасс ? Если получили санкции

Зачем было травить Скрипалей ? Оставляя след Новичка по всему городу.

Логики здесь нет никакой. Просто могут это делать и делают, несмотря,на последствия

Як це "логики нет"???
Вбивство Нємцова і спроба(нажаль не вийшло) вбивства Навального - 100% правильний крок. Події в Білорусії(і не тільки там) ясно показують, що без лідерів(харизматичних лідерів) протести людей є мало неефективними і безрезультатними.
Захват Криму - 100% правильний крок. Вдалося елегантно підтвердити що Путін дійсно Лідер нації і сильно підняти його падаючий(тоді) рейтинг.
Донбас - тут вийшов прокол. Плани не вдалось реалізувати. Хоча задум був хороший, правда непродуманий(на відміну від Криму).
Вбивство Скрипалів - тут залізна логіка. Путін - чекіст і він ненавидить зрадників. Зрадників потрібно знищувати любою ціною. Він сам це неодноразово заявляв.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2460
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:54

  Schmit написав:"Умом роисю не понять..." вы думаете, это про кого?
Крым, бамбасы, все эти Абхазии/Осетии, – все камнями висит на шее скрепостана. Огромные финансовые траты. Зачем, когда в своей стране порядка 25% населения за чертой бедности? Где логика в этих действиях? Никто понять не может. По этому не ищите логику там, где ее нет.

Вы ошибаетесь!
Как ни странно, но логика и системность - жесткая и ПРАВИЛЬНАЯ.(сохранение империи)
Другой случай, что не хотите понимать и быть к этому готовыми.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8403
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6523652465256526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20445)
03.09.2020 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.