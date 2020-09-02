А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.
В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:48
Re: Політичні дискусії
А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.
В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:01
по vs зе
с 40мин
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:11
"Умом роисю не понять..." вы думаете, это про кого?
Крым, бамбасы, все эти Абхазии/Осетии, – все камнями висит на шее скрепостана. Огромные финансовые траты. Зачем, когда в своей стране порядка 25% населения за чертой бедности? Где логика в этих действиях? Никто понять не может. По этому не ищите логику там, где ее нет.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:21
Как думаете, почему все бабушкины шавки в едином порыве с опзжшными путинятами и агентами казбеками накинулись на Сытника?
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:29
Як це "логики нет"???
Вбивство Нємцова і спроба(нажаль не вийшло) вбивства Навального - 100% правильний крок. Події в Білорусії(і не тільки там) ясно показують, що без лідерів(харизматичних лідерів) протести людей є мало неефективними і безрезультатними.
Захват Криму - 100% правильний крок. Вдалося елегантно підтвердити що Путін дійсно Лідер нації і сильно підняти його падаючий(тоді) рейтинг.
Донбас - тут вийшов прокол. Плани не вдалось реалізувати. Хоча задум був хороший, правда непродуманий(на відміну від Криму).
Вбивство Скрипалів - тут залізна логіка. Путін - чекіст і він ненавидить зрадників. Зрадників потрібно знищувати любою ціною. Він сам це неодноразово заявляв.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:54
Вы ошибаетесь!
Как ни странно, но логика и системность - жесткая и ПРАВИЛЬНАЯ.(сохранение империи)
Другой случай, что не хотите понимать и быть к этому готовыми.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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