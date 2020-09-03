Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Как думаете, почему все бабушкины шавки в едином порыве с опзжшными путинятами и агентами казбеками накинулись на Сытника?
я вот не понимаю чем этот Ситник все эти годы занимался, может объяснишь?
Так сложно зайти на их офсайт и посмотреть? https://nabu.gov.ua/reestr-sprav Похоже большинство фигурантов - судьи, а дело Вовка вскрыло огромный гнойник коррупции. Вот и ответ на вопрос, почему бабушкина зевласть вместе с опзжшными путиненками и агентами казбеками вместе набросились на НАБУ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.