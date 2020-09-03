Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:04

Schmit написав: Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды. Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды.

Так то оно так. Но надо не просто расследовать и передавать, а делать это юридически грамотно. Какой смысл было делать дело против судей этого окружного суда, если все первоначальные действия НАБУ пошли с юридическими косяками, характерными для уровня участковых, даже подозрения не смогли юридически грамотно предъявить.Могли бы хотя бы за то мощное финансирование, что им идёт, нанять какого-нибудь грамотного юриста, раз сами ничего не понимают в юридических процедурах.С другой стороны может специально так делают, чтобы сделать расследование юридически уязвимым, чтобы дело заведомо развалилось в суде.