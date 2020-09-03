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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6525652665276528>
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:29

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:Как думаете, почему все бабушкины шавки в едином порыве с опзжшными путинятами и агентами казбеками накинулись на Сытника?

я вот не понимаю чем этот Ситник все эти годы занимался, может объяснишь?

Так сложно зайти на их офсайт и посмотреть?
https://nabu.gov.ua/reestr-sprav
Похоже большинство фигурантов - судьи, а дело Вовка вскрыло огромный гнойник коррупции. Вот и ответ на вопрос, почему бабушкина зевласть вместе с опзжшными путиненками и агентами казбеками вместе набросились на НАБУ?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:52

  freeze написав:
  Schmit написав:
Как думаете, почему все бабушкины шавки в едином порыве с опзжшными путинятами и агентами казбеками накинулись на Сытника?


Честно говоря, Сытник много лет на должности, на финансирование НАБУ ушли огромные средства, ни один ТОП-чиновник первого или даже второго и третьего уровня не сидит.
А чтобы кошмарить чиновников уровня начальников отделов в какой-нибудь мэрии, вряд ли надо тратить такие огромные средства, для этого у нас есть и много других правоохранительных органов, раньше вообще как-то обходились прокуратурой.

Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды. «А судьи кто?...», ну вы же понимаете. Вот и до судейской мафии добрались. По реакции холуев не сложно понять – на больное место надавили. Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.
Пусть 73% ответят себе на вопрос почему зелень, которая на антикоррупционной риторике во власть въехала, сегодня в унисон с путинятами на стороне коррупционных судей. Хотя вряд ли они способны думать.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 04 вер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:59

  Schmit написав:Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.

если в стране нет традиций правосудия и законности, то никакие искусственные настройки не спасут ситуацию...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:04

  Schmit написав:Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды.


Так то оно так. Но надо не просто расследовать и передавать, а делать это юридически грамотно. Какой смысл было делать дело против судей этого окружного суда, если все первоначальные действия НАБУ пошли с юридическими косяками, характерными для уровня участковых, даже подозрения не смогли юридически грамотно предъявить.
Могли бы хотя бы за то мощное финансирование, что им идёт, нанять какого-нибудь грамотного юриста, раз сами ничего не понимают в юридических процедурах.
С другой стороны может специально так делают, чтобы сделать расследование юридически уязвимым, чтобы дело заведомо развалилось в суде.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:12

Вообще какую-то фантасмагорию сделали с правоохранительной системой - прокуратура, специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ, Государственное бюро расследований, полиция, теперь еще Бюро финансовых расследований.
Они сами не могут часто поделить кто за что отвечает.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:13

  Тракторист написав:
  Schmit написав:Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.

если в стране нет традиций правосудия и законности, то никакие искусственные настройки не спасут ситуацию...

Остаются еще суды Линча.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:24

  freeze написав:Вообще какую-то фантасмагорию сделали с правоохранительной системой - прокуратура, специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ, Государственное бюро расследований, полиция, теперь еще Бюро финансовых расследований.
Они сами не могут часто поделить кто за что отвечает.

В этом и смысл.
Вроде "все при делах", зарплаты, стаж, строчки в резюме капают, и в любой непонятной ситуации можно отвечать "это не моя компетенция", "пишите официальный запрос", и т.п. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:25

Дер*мократы, толерасты и прочие леваки "перемайданили" сами себя:

Волна протестов в США, которая несколько месяцев назад сыграла свою роль в палении рейтинга Трампа, сейчас работает ему в плюс.

Американцы напуганы погромами и насилием. И лозунг Трампа закон и порядок находит все больший отклик.

Демократы уже бьют во все колокола и требуют мобилизации, чтоб «стереть в порошок» Трампа.

Подробнее в статье журналиста «Страны» Александры Харченко.


https://strana.ua/news/287663-vybory-v-ssha-kak-antirasistskie-protesty-povlijali-na-shansy-trampa-na-pobedu.html
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:28

  Schmit написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.

если в стране нет традиций правосудия и законности, то никакие искусственные настройки не спасут ситуацию...

Остаются еще суды Линча.

Єдина надія - послати вітчизняний суд на х..., бо реформувати постсовок неможливо.
Для цього треба стати партнером ЄС, платити їм по сто лямів євро на рік, натомість отримаємо інвестиції, бо бізнесмени зможуть звертатись до європейських судів. Наші судді будуть відсунуті від господарчої годівниці, і поступово виздихають.
Судова мафія ще гірша за лікарняну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:34

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Честно говоря, Сытник много лет на должности, на финансирование НАБУ ушли огромные средства, ни один ТОП-чиновник первого или даже второго и третьего уровня не сидит.
А чтобы кошмарить чиновников уровня начальников отделов в какой-нибудь мэрии, вряд ли надо тратить такие огромные средства, для этого у нас есть и много других правоохранительных органов, раньше вообще как-то обходились прокуратурой.

Справа Вовка ґрунтується на плівках прослуховування. В США ФБР змогла задавати мафію саме за допомогою прослуховувань.
НАБУ повинно мати право прослуховувати підозрюваних, навіть по іншим справам, тоді воно стане ефективним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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