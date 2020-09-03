В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.
Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.
Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.
"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Уровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливает
Нет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?
Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"
Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит