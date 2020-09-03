Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я говорю, что лгали из Офиса президента. У нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб… Мы знаем, что сейчас уничтожаются доказательства этой спецоперации… Мы требуем немедленного создании ВСК по «вагнеровцах». Если нет — эти документы будут немедленно обнародованы, — заявил Арьев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.
Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.
Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.
"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Уровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливает
Нет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?
Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"
Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.
Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.
Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.
"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Уровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливает
Нет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?
Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"
Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит
Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут:
Вкладчик1234 написав:"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Щось подібне казали в США п'ятидесятих - навіщо щось будувати, якщо все згорить в ядерному полум'ї? Так що нехай літають. Як казали селяни, під час колективізації:" Кажуть, що в нашої партії з'явились два крила - праве і ліве. Може вона, тоді, зніметься і полетить ...?"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.