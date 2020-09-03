Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я говорю, что лгали из Офиса президента. У нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб… Мы знаем, что сейчас уничтожаются доказательства этой спецоперации… Мы требуем немедленного создании ВСК по «вагнеровцах». Если нет — эти документы будут немедленно обнародованы, — заявил Арьев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.
Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.
Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.
"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Уровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливает
Нет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?
Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"
Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.
Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.
Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.
"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Уровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливает
Нет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?
Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"
Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит
Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут:
Вкладчик1234 написав:"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Щось подібне казали в США п'ятидесятих - навіщо щось будувати, якщо все згорить в ядерному полум'ї? Так що нехай літають. Як казали селяни, під час колективізації:" Кажуть, що в нашої партії з'явились два крила - праве і ліве. Може вона, тоді, зніметься і полетить ...?"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Schmit написав:Так сложно зайти на их офсайт и посмотреть? https://nabu.gov.ua/reestr-sprav Похоже большинство фигурантов - судьи, а дело Вовка вскрыло огромный гнойник коррупции. Вот и ответ на вопрос, почему бабушкина зевласть вместе с опзжшными путиненками и агентами казбеками вместе набросились на НАБУ?
Порошенко, Тимошенко и Коломойский договариваются с Медведчуком об отстранении Зеленского, - СМИ Автор: «Фраза» 29.08.20 21:08 https://fraza.com/news/293331-poroshenk ... nskogo-smi В украинском политикуме вскоре могут произойти серьезные сдвиги, которые способны привести к неожиданным последствиям. Об этом на своем блоге на сайте Корреспондент пишет Кирилл Кикивидзе.
«На днях журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале опубликовал инсайд о том, что Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский, у которого есть несколько десятков депутатов в „Слуге народа“, а также депутатская группа Игоря Палицы, пытаются договориться с лидером партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктором Медведчуком о координации усилий, направленных на отстранение президента Владимира Зеленского от должности. Эта информация подтверждается и из других источников. Контакты между политиками действительно есть, хотя о достижении каких-то конкретных договоренностей говорить рано.
Петр Порошенко, ожидаемо, развернул активную уличную деятельность против Зеленского. Накануне Дня независимости много говорили о возможном перевороте, который Порошенко помогли бы устроить радикальные группировки, финансируемые пятым президентом. До этого, конечно, не дошло, но Порошенко своим маршем показал, что контролирует серьезную массу людей, способных по его указке к решительным действиям. По слухам, именно фактор улицы сдерживает власти от уголовного преследования экс-президента.
Однако даже с толпой радикалов за спиной Порошенко все равно не способен самостоятельно убрать Зеленского с поста. Силовой переворот Запад не поддержит, а для законодательного отстранения Зеленского у Порошенко нет ресурса. Именно поэтому экс-президент ищет поддержки у недовольных политикой „зеленой“ власти партий. Самая влиятельная — ОПЗЖ, которая не только имеет вторую по величине фракцию в Раде, но и активно наращивает рейтинги в преддверии вероятных внеочередных парламентских выборов», — сообщает блогер.
Также Кирилл Киквидзе утверждает следующее: «К Порошенко негласно присоединилась Юлия Тимошенко, которая после формирования монобольшинства оказалась попросту ненужной Зе-команде. Однако амбиции у Юлии Владимировны никуда не делись, она все еще рассчитывает после смены власти на высокие должности. А также олигарх Игорь Коломойский, который фактически своими медиа-ресурсами сделал из Зеленского президента, но не получил то, на что рассчитывал. Более того, людей Коломойского Зеленский со временем убрал из высших постов, окружив себя своими друзьями. При этом у днепропетровского олигарха есть сильный ресурс в Раде. Коломойский способен развалить монобольшинство, если выведет из фракции «Слуга народа» своих депутатов. Кроме того, бизнес-партнер и друг Коломойского Игорь Палица собрал в Раде депутатскую группу «За майбутне», которая тоже может уйти в оппозицию к Зеленскому.
Порошенко, Тимошенко и Коломойскому нужны связи Медведчука с руководством Российской Федерации. Если Кремль поддержит смещение Зеленского, это значительно усилит позиции оппонентов президента. Кроме того, у Медведчука есть серьезные финансовые и информационные ресурсы.
Парализовав работу парламента, оппозиция сможет рассчитывать на досрочные выборы, а после них — на усиление позиций в парламенте, вплоть до формирования антизеленской коалиции. Экономический кризис и безыдейная политика президента только ускорят крах Зеленского.
Зачем это Медведчуку? ОПЗЖ перешла в жесткую оппозицию к действующей власти после того, как Зеленский отказался от мирного урегулирования на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Риторика представителей партии сегодня в отношении власти — разгромная. Но есть проблема — у ОПЗЖ категорическое невосприятие идей Порошенко и радикалов, которые стоят за его спиной. Как говорят инсайдеры, это главная из точек преткновения в переговорах Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Коломойского. Но где гарантии, что на фоне углубления кризиса в стране оппозиционеры не смогут забыть на время о разногласиях ради высокой цели? Тем более, что сам Зеленский заигрывает с радикалами, а правоохранители покрывают их преступления, в частности, нападения на представителей оппозиции. Это может стать катализатором того, что Медведчук пристанет на предложение Порошенко-Коломойского.
Политолог Руслан Бортник отмечает, что Зеленский достаточно слабый институционально, слабый управленец, один из самых слабых, наверное, в истории Украины. Уже осенью радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность. И защитить Зеленского будет некому, поскольку глава МВД Арсен Аваков тоже не в восторге от происходящего и вряд ли будет «подставляться», спасая повисшего на волоске Гаранта".
С коей целью и предлагаю истеблишменту уже сегодня иметь трезвый взгляд на перспективы каждого кандидата. В Гаранты Конституции Украины. В очередного когана, что не продержиться и года.
Не попасть в "белорусский сценарий". Отсюда и речь, о едином способным противостоять организованному криминалу на ВСЕЙ территории Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.