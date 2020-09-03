Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6525652665276528 Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:42

По взрослому работают уже молодые:

https://racurs.ua/n143385-zelenskiy-naz ... racii.html

Я говорю, что лгали из Офиса президента. У нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб… Мы знаем, что сейчас уничтожаются доказательства этой спецоперации… Мы требуем немедленного создании ВСК по «вагнеровцах». Если нет — эти документы будут немедленно обнародованы, — заявил Арьев. По сути сколь Вы мелочны...По взрослому работают уже молодые: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8402 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:59 В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.



Об этом сообщает корреспондент "Страны".



Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.



Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.



Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.



"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика



Уровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливает



Нет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?



Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"



Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит "В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного роликаУровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливаетНет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12467 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7114 раз. Подякували: 3291 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:58 Вкладчик1234 написав: В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.



Об этом сообщает корреспондент "Страны".



Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.



Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.



Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.



"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика



Уровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливает



Нет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?



Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"



Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит "В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного роликаУровень цинизма, лицемерия и тупости зашкаливаетНет других способов пропиариться для выборов, кроме как потратить кучу денег на полёты на зонтике и перекрытия дорог?Показуха на порядок выше даже предвыборных "лавочек" и "детских площадок"Эти люди точно живут в какой-то "матрице", и не знают что в реальном мире происходит

Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут:



https://censor.net/ru/video_news/321757 ... yu_svoloch Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21557 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1221 раз. Подякували: 2212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:03 Frant написав: Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут: Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут:

Вобщем-то да.



Сразу вспомнил "чобіт українського окупанта топче нашу землю"



Действительно, для автора этих слов, и для остальной так называемой "элиты", - украинцы в Украине - это оккупанты, которые топчут ИХ землю.



И иногда, сквозь заученные тексты песен для электората, - прорываются настоящие мысли так называемой "элиты" Вобщем-то да.Сразу вспомнил "чобіт українського окупанта топче нашу землю"Действительно, для автора этих слов, и для остальной так называемой "элиты", - украинцы в Украине - это оккупанты, которые топчут ИХ землю.И иногда, сквозь заученные тексты песен для электората, - прорываются настоящие мысли так называемой "элиты" Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 04 вер, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12467 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7114 раз. Подякували: 3291 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:05 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: "В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика "В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика

Щось подібне казали в США п'ятидесятих - навіщо щось будувати, якщо все згорить в ядерному полум'ї? Так що нехай літають. Як казали селяни, під час колективізації:" Кажуть, що в нашої партії з'явились два крила - праве і ліве. Може вона, тоді, зніметься і полетить ...?" Щось подібне казали в США п'ятидесятих - навіщо щось будувати, якщо все згорить в ядерному полум'ї? Так що нехай літають. Як казали селяни, під час колективізації:" Кажуть, що в нашої партії з'явились два крила - праве і ліве. Може вона, тоді, зніметься і полетить ...?" Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10695 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:08 Schmit

Повідомлень: 1590 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15 Kudrjavuy написав: Schmit написав: Так сложно зайти на их офсайт и посмотреть?

https://nabu.gov.ua/reestr-sprav

Похоже большинство фигурантов - судьи, а дело Вовка вскрыло огромный гнойник коррупции. Вот и ответ на вопрос, почему бабушкина зевласть вместе с опзжшными путиненками и агентами казбеками вместе набросились на НАБУ? Так сложно зайти на их офсайт и посмотреть?Похоже большинство фигурантов - судьи, а дело Вовка вскрыло огромный гнойник коррупции. Вот и ответ на вопрос, почему бабушкина зевласть вместе с опзжшными путиненками и агентами казбеками вместе набросились на НАБУ?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html

Я вижу продолжение в таком ключе:

Порошенко, Тимошенко и Коломойский договариваются с Медведчуком об отстранении Зеленского, - СМИ

Автор: «Фраза»

29.08.20 21:08

https://fraza.com/news/293331-poroshenk ... nskogo-smi

В украинском политикуме вскоре могут произойти серьезные сдвиги, которые способны привести к неожиданным последствиям. Об этом на своем блоге на сайте Корреспондент пишет Кирилл Кикивидзе.



«На днях журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале опубликовал инсайд о том, что Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский, у которого есть несколько десятков депутатов в „Слуге народа“, а также депутатская группа Игоря Палицы, пытаются договориться с лидером партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктором Медведчуком о координации усилий, направленных на отстранение президента Владимира Зеленского от должности. Эта информация подтверждается и из других источников. Контакты между политиками действительно есть, хотя о достижении каких-то конкретных договоренностей говорить рано.



Петр Порошенко, ожидаемо, развернул активную уличную деятельность против Зеленского. Накануне Дня независимости много говорили о возможном перевороте, который Порошенко помогли бы устроить радикальные группировки, финансируемые пятым президентом. До этого, конечно, не дошло, но Порошенко своим маршем показал, что контролирует серьезную массу людей, способных по его указке к решительным действиям. По слухам, именно фактор улицы сдерживает власти от уголовного преследования экс-президента.



Однако даже с толпой радикалов за спиной Порошенко все равно не способен самостоятельно убрать Зеленского с поста. Силовой переворот Запад не поддержит, а для законодательного отстранения Зеленского у Порошенко нет ресурса. Именно поэтому экс-президент ищет поддержки у недовольных политикой „зеленой“ власти партий. Самая влиятельная — ОПЗЖ, которая не только имеет вторую по величине фракцию в Раде, но и активно наращивает рейтинги в преддверии вероятных внеочередных парламентских выборов», — сообщает блогер.



Также Кирилл Киквидзе утверждает следующее: «К Порошенко негласно присоединилась Юлия Тимошенко, которая после формирования монобольшинства оказалась попросту ненужной Зе-команде. Однако амбиции у Юлии Владимировны никуда не делись, она все еще рассчитывает после смены власти на высокие должности. А также олигарх Игорь Коломойский, который фактически своими медиа-ресурсами сделал из Зеленского президента, но не получил то, на что рассчитывал. Более того, людей Коломойского Зеленский со временем убрал из высших постов, окружив себя своими друзьями. При этом у днепропетровского олигарха есть сильный ресурс в Раде. Коломойский способен развалить монобольшинство, если выведет из фракции «Слуга народа» своих депутатов. Кроме того, бизнес-партнер и друг Коломойского Игорь Палица собрал в Раде депутатскую группу «За майбутне», которая тоже может уйти в оппозицию к Зеленскому.



Порошенко, Тимошенко и Коломойскому нужны связи Медведчука с руководством Российской Федерации. Если Кремль поддержит смещение Зеленского, это значительно усилит позиции оппонентов президента. Кроме того, у Медведчука есть серьезные финансовые и информационные ресурсы.



Парализовав работу парламента, оппозиция сможет рассчитывать на досрочные выборы, а после них — на усиление позиций в парламенте, вплоть до формирования антизеленской коалиции. Экономический кризис и безыдейная политика президента только ускорят крах Зеленского.



Зачем это Медведчуку? ОПЗЖ перешла в жесткую оппозицию к действующей власти после того, как Зеленский отказался от мирного урегулирования на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Риторика представителей партии сегодня в отношении власти — разгромная. Но есть проблема — у ОПЗЖ категорическое невосприятие идей Порошенко и радикалов, которые стоят за его спиной. Как говорят инсайдеры, это главная из точек преткновения в переговорах Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Коломойского. Но где гарантии, что на фоне углубления кризиса в стране оппозиционеры не смогут забыть на время о разногласиях ради высокой цели? Тем более, что сам Зеленский заигрывает с радикалами, а правоохранители покрывают их преступления, в частности, нападения на представителей оппозиции. Это может стать катализатором того, что Медведчук пристанет на предложение Порошенко-Коломойского.



Политолог Руслан Бортник отмечает, что Зеленский достаточно слабый институционально, слабый управленец, один из самых слабых, наверное, в истории Украины. Уже осенью радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность. И защитить Зеленского будет некому, поскольку глава МВД Арсен Аваков тоже не в восторге от происходящего и вряд ли будет «подставляться», спасая повисшего на волоске Гаранта".



Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/news/293331-poroshenk ... nskogo-smi Автор: «Фраза»В украинском политикуме вскоре могут произойти серьезные сдвиги, которые способны привести к неожиданным последствиям. Об этом на своем блоге на сайте Корреспондент пишет Кирилл Кикивидзе.«На днях журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале опубликовал инсайд о том, что Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский, у которого есть несколько десятков депутатов в „Слуге народа“, а также депутатская группа Игоря Палицы, пытаются договориться с лидером партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктором Медведчуком о координации усилий, направленных на отстранение президента Владимира Зеленского от должности. Эта информация подтверждается и из других источников. Контакты между политиками действительно есть, хотя о достижении каких-то конкретных договоренностей говорить рано.Петр Порошенко, ожидаемо, развернул активную уличную деятельность против Зеленского. Накануне Дня независимости много говорили о возможном перевороте, который Порошенко помогли бы устроить радикальные группировки, финансируемые пятым президентом. До этого, конечно, не дошло, но Порошенко своим маршем показал, что контролирует серьезную массу людей, способных по его указке к решительным действиям. По слухам, именно фактор улицы сдерживает власти от уголовного преследования экс-президента.Однако даже с толпой радикалов за спиной Порошенко все равно не способен самостоятельно убрать Зеленского с поста. Силовой переворот Запад не поддержит, а для законодательного отстранения Зеленского у Порошенко нет ресурса. Именно поэтому экс-президент ищет поддержки у недовольных политикой „зеленой“ власти партий. Самая влиятельная — ОПЗЖ, которая не только имеет вторую по величине фракцию в Раде, но и активно наращивает рейтинги в преддверии вероятных внеочередных парламентских выборов», — сообщает блогер.Также Кирилл Киквидзе утверждает следующее: «К Порошенко негласно присоединилась Юлия Тимошенко, которая после формирования монобольшинства оказалась попросту ненужной Зе-команде. Однако амбиции у Юлии Владимировны никуда не делись, она все еще рассчитывает после смены власти на высокие должности. А также олигарх Игорь Коломойский, который фактически своими медиа-ресурсами сделал из Зеленского президента, но не получил то, на что рассчитывал. Более того, людей Коломойского Зеленский со временем убрал из высших постов, окружив себя своими друзьями. При этом у днепропетровского олигарха есть сильный ресурс в Раде. Коломойский способен развалить монобольшинство, если выведет из фракции «Слуга народа» своих депутатов. Кроме того, бизнес-партнер и друг Коломойского Игорь Палица собрал в Раде депутатскую группу «За майбутне», которая тоже может уйти в оппозицию к Зеленскому.Порошенко, Тимошенко и Коломойскому нужны связи Медведчука с руководством Российской Федерации. Если Кремль поддержит смещение Зеленского, это значительно усилит позиции оппонентов президента. Кроме того, у Медведчука есть серьезные финансовые и информационные ресурсы.Парализовав работу парламента, оппозиция сможет рассчитывать на досрочные выборы, а после них — на усиление позиций в парламенте, вплоть до формирования антизеленской коалиции. Экономический кризис и безыдейная политика президента только ускорят крах Зеленского.Зачем это Медведчуку? ОПЗЖ перешла в жесткую оппозицию к действующей власти после того, как Зеленский отказался от мирного урегулирования на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Риторика представителей партии сегодня в отношении власти — разгромная. Но есть проблема — у ОПЗЖ категорическое невосприятие идей Порошенко и радикалов, которые стоят за его спиной. Как говорят инсайдеры, это главная из точек преткновения в переговорах Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Коломойского. Но где гарантии, что на фоне углубления кризиса в стране оппозиционеры не смогут забыть на время о разногласиях ради высокой цели? Тем более, что сам Зеленский заигрывает с радикалами, а правоохранители покрывают их преступления, в частности, нападения на представителей оппозиции. Это может стать катализатором того, что Медведчук пристанет на предложение Порошенко-Коломойского.Политолог Руслан Бортник отмечает, что Зеленский достаточно слабый институционально, слабый управленец, один из самых слабых, наверное, в истории Украины. Уже осенью радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность. И защитить Зеленского будет некому, поскольку глава МВД Арсен Аваков тоже не в восторге от происходящего и вряд ли будет «подставляться», спасая повисшего на волоске Гаранта".Подробности читайте на Фразе:

С коей целью и предлагаю истеблишменту уже сегодня иметь трезвый взгляд на перспективы каждого кандидата.

В Гаранты Конституции Украины.

В очередного когана, что не продержиться и года.



Не попасть в "белорусский сценарий". Отсюда и речь, о едином способным противостоять организованному криминалу на ВСЕЙ территории Украины. Я вижу продолжение в таком ключе:С коей целью и предлагаю истеблишменту уже сегодня иметь трезвый взгляд на перспективы каждого кандидата.В Гаранты Конституции Украины.В очередного когана, что не продержиться и года.Не попасть в "белорусский сценарий". Отсюда и речь, о едином способным противостоять организованному криминалу на ВСЕЙ территории Украины. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8402 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:01 Schmit написав: Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды. «А судьи кто?...», ну вы же понимаете. Вот и до судейской мафии добрались. По реакции холуев не сложно понять – на больное место надавили. Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.

Пусть 73% ответят себе на вопрос почему зелень, которая на антикоррупционной риторике во власть въехала, сегодня в унисон с путинятами на стороне коррупционных судей. Хотя вряд ли они способны думать. Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды. «А судьи кто?...», ну вы же понимаете. Вот и до судейской мафии добрались. По реакции холуев не сложно понять – на больное место надавили. Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.Пусть 73% ответят себе на вопрос почему зелень, которая на антикоррупционной риторике во власть въехала, сегодня в унисон с путинятами на стороне коррупционных судей. Хотя вряд ли они способны думать.

Ти я бачу свої сцили не читаєш, там якраз і пишеться, що НАБУ передає ці справи Вищому антикорупційному суду.

Як по мені то НАБУ така сама абсолютно неефективна і корумпована організація як АМКУ, НКРЕ тощо. Ти я бачу свої сцили не читаєш, там якраз і пишеться, що НАБУ передає ці справи Вищому антикорупційному суду.Як по мені то НАБУ така сама абсолютно неефективна і корумпована організація як АМКУ, НКРЕ тощо. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 755 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6525652665276528 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм