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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:03
Frant написав:
Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут:
Вобщем-то да.
Сразу вспомнил "чобіт українського окупанта топче нашу землю"
Действительно, для автора этих слов, и для остальной так называемой "элиты", - украинцы в Украине - это оккупанты, которые топчут ИХ землю.
И иногда, сквозь заученные тексты песен для электората, - прорываются настоящие мысли так называемой "элиты"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в П'ят 04 вер, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:05
Вкладчик1234 написав:
"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Щось подібне казали в США п'ятидесятих - навіщо щось будувати, якщо все згорить в ядерному полум'ї? Так що нехай літають. Як казали селяни, під час колективізації:" Кажуть, що в нашої партії з'явились два крила - праве і ліве. Може вона, тоді, зніметься і полетить ...?"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:08
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Schmit
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:01
Schmit написав:
Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды. «А судьи кто?...», ну вы же понимаете. Вот и до судейской мафии добрались. По реакции холуев не сложно понять – на больное место надавили. Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.
Пусть 73% ответят себе на вопрос почему зелень, которая на антикоррупционной риторике во власть въехала, сегодня в унисон с путинятами на стороне коррупционных судей. Хотя вряд ли они способны думать.
Ти я бачу свої сцили не читаєш, там якраз і пишеться, що НАБУ передає ці справи Вищому антикорупційному суду.
Як по мені то НАБУ така сама абсолютно неефективна і корумпована організація як АМКУ, НКРЕ тощо.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:09
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції
зовсім на палєвно
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:36
Schmit написав:
а ти можеш пояснити для чого це фуфло?
ти сам його дивився?
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