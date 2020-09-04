Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика
Щось подібне казали в США п'ятидесятих - навіщо щось будувати, якщо все згорить в ядерному полум'ї? Так що нехай літають. Як казали селяни, під час колективізації:" Кажуть, що в нашої партії з'явились два крила - праве і ліве. Може вона, тоді, зніметься і полетить ...?"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Schmit написав:Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды. «А судьи кто?...», ну вы же понимаете. Вот и до судейской мафии добрались. По реакции холуев не сложно понять – на больное место надавили. Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд. Пусть 73% ответят себе на вопрос почему зелень, которая на антикоррупционной риторике во власть въехала, сегодня в унисон с путинятами на стороне коррупционных судей. Хотя вряд ли они способны думать.
Ти я бачу свої сцили не читаєш, там якраз і пишеться, що НАБУ передає ці справи Вищому антикорупційному суду. Як по мені то НАБУ така сама абсолютно неефективна і корумпована організація як АМКУ, НКРЕ тощо.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ---------------------------------------------- О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції зовсім на палєвно
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Зараз буде довгий текст, але його варто дочитати. А особливо подивитися фото, відео і документи, щоб зрозуміти всю глибину брехні влади і яку реальну зраду вчинили особи з оточення Зеленського. Вже всі знають про історію з «Вагнерівцями». ЗМІ писали про злив спецоперації офісом президента. Її суть, як описав Юрій Бутусов – виманювання з Росії бойовиків, причетних до російської агресії на Донбасі у 2014-16 роках для подальшого арешту в Україні шляхом вербування для роботи у Ве https://gordonua.com/news/politics/chvk ... 16867.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД