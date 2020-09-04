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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6525652665276528
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:03

  Frant написав:Зебільна укро-їліта є погіршеною копією русіш-їліти. Черговий зашквар російських політиків про циган, росіян та іншу наволоч - можна почути тут:

Вобщем-то да.

Сразу вспомнил "чобіт українського окупанта топче нашу землю" :)

Действительно, для автора этих слов, и для остальной так называемой "элиты", - украинцы в Украине - это оккупанты, которые топчут ИХ землю.

И иногда, сквозь заученные тексты песен для электората, - прорываются настоящие мысли так называемой "элиты" :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 04 вер, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:05

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:"В країні війна", "коронокриза", безробіття и вимирання - а в Киеве какая-то ТП "летает на зонтике" для предвыборного ролика

Щось подібне казали в США п'ятидесятих - навіщо щось будувати, якщо все згорить в ядерному полум'ї? Так що нехай літають. Як казали селяни, під час колективізації:" Кажуть, що в нашої партії з'явились два крила - праве і ліве. Може вона, тоді, зніметься і полетить ...?" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:08

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:01

  Schmit написав:Не их задача садить, их задача - расследовать и передать дела в суды. «А судьи кто?...», ну вы же понимаете. Вот и до судейской мафии добрались. По реакции холуев не сложно понять – на больное место надавили. Последняя надежда на Высший антикоррупционный суд.
Пусть 73% ответят себе на вопрос почему зелень, которая на антикоррупционной риторике во власть въехала, сегодня в унисон с путинятами на стороне коррупционных судей. Хотя вряд ли они способны думать.

Ти я бачу свої сцили не читаєш, там якраз і пишеться, що НАБУ передає ці справи Вищому антикорупційному суду.
Як по мені то НАБУ така сама абсолютно неефективна і корумпована організація як АМКУ, НКРЕ тощо.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:09

Re: Політичні дискусії

Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції :D
зовсім на палєвно :D
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:36

  Schmit написав:

а ти можеш пояснити для чого це фуфло?
ти сам його дивився?
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:02

  unicdima написав:
  Schmit написав:

а ти можеш пояснити для чого це фуфло?
ти сам його дивився?


Всрався Бубочка як завжди. Недопрезидент. Ми себе зробимо в лайні!! :)
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:07

Зараз буде довгий текст, але його варто дочитати. А особливо подивитися фото, відео і документи, щоб зрозуміти всю глибину брехні влади і яку реальну зраду вчинили особи з оточення Зеленського.
Вже всі знають про історію з «Вагнерівцями». ЗМІ писали про злив спецоперації офісом президента. Її суть, як описав Юрій Бутусов – виманювання з Росії бойовиків, причетних до російської агресії на Донбасі у 2014-16 роках для подальшого арешту в Україні шляхом вербування для роботи у Ве
https://gordonua.com/news/politics/chvk ... 16867.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:08

Біля адмінкордону з окупованим Кримом 4 вересня пролетіли 2 стратегічних бомбардувальники США В-52. Американців супроводжували українські військові льотчики.

Бомбардувальники Boeіng-52 вперше увійшли в повітряний простір України. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.


https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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