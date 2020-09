Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6526652765286529 Додано: Суб 05 вер, 2020 08:14 lapay написав: Ukrainian написав: andrijk777

Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?

В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли

Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни.

А чим ваші слова були б більш підкріплені, аніж ті самі про Донбас чи Дніпро чи Харків? Всепропальщики будь-що можуть труїти.

Slx
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:07

)))) Let's Get Ready To Rumble!!!

https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.



)))) Let's Get Ready To Rumble!!!



freeze
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:18

рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.

привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею".



)))) Let's Get Ready To Rumble!!!



https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.)))) Let's Get Ready To Rumble!!!



рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.



19yuriy91
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:19

самое главное 25 октября не голосовать за политсилы доведшие страну до нынешнего состояния...



)))) Let's Get Ready To Rumble!!!



https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.)))) Let's Get Ready To Rumble!!!

Тракторист
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:21

а какая самая главная идея в стране - бабки!...

Повідомлень: 4783 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 вер, 2020 09:21 19yuriy91 написав: freeze написав: В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.



)))) Let's Get Ready To Rumble!!!



https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.)))) Let's Get Ready To Rumble!!!



рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.



привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею". рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею".

а какая самая главная идея в стране - бабки!... а какая самая главная идея в стране - бабки!... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

