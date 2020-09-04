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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6526652765286529
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:14

  lapay написав:
  Ukrainian написав:andrijk777
Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?
В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли

Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни.
Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області.

А чим ваші слова були б більш підкріплені, аніж ті самі про Донбас чи Дніпро чи Харків? Всепропальщики будь-що можуть труїти.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:07

В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

)))) Let's Get Ready To Rumble!!!

https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:18

  freeze написав:В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

)))) Let's Get Ready To Rumble!!!

https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA


рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.

привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею". :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:19

  freeze написав:В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

)))) Let's Get Ready To Rumble!!!

https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA

самое главное 25 октября не голосовать за политсилы доведшие страну до нынешнего состояния... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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  19yuriy91 написав:
  freeze написав:В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

)))) Let's Get Ready To Rumble!!!

https://www.youtube.com/watch?v=I6eQ78HCGEA


рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.

привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею". :mrgreen:

а какая самая главная идея в стране - бабки!... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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