Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:andrijk777 Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»? В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли
Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни. Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області.
А чим ваші слова були б більш підкріплені, аніж ті самі про Донбас чи Дніпро чи Харків? Всепропальщики будь-що можуть труїти.
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рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.
привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею".
рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.
привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею".
а какая самая главная идея в стране - бабки!...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...