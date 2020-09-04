Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:andrijk777 Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»? В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли
Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни. Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області.
А чим ваші слова були б більш підкріплені, аніж ті самі про Донбас чи Дніпро чи Харків? Всепропальщики будь-що можуть труїти.
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рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.
привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею".
рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.
привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею".
а какая самая главная идея в стране - бабки!...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
рассказывал товарищ, принимающий участие в этом процессе.
привезли газеты одной из партий, он нанял людей за свои бабки, шоб разнесли. потом на встрече со "спонсорами", был поднят вопрос возврата этих денег, на шо был ответ, шо надо находить людей, готовых разносить "за идею".
а какая самая главная идея в стране - бабки!...
местные князьки уже подготавливают схемы для возможностей распила местных идей
Ukrainian написав:Зараз буде довгий текст, але його варто дочитати. А особливо подивитися фото, відео і документи, щоб зрозуміти всю глибину брехні влади і яку реальну зраду вчинили особи з оточення Зеленського. Вже всі знають про історію з «Вагнерівцями». ЗМІ писали про злив спецоперації офісом президента. Її суть, як описав Юрій Бутусов – виманювання з Росії бойовиків, причетних до російської агресії на Донбасі у 2014-16 роках для подальшого арешту в Україні шляхом вербування для роботи у Ве https://gordonua.com/news/politics/chvk ... 16867.html
ці докуменнти в черговий раз доказують цинічну брехню кнуроферми, ні одного документу який би підтверджував існування спецоперації там нема. брехуни
Ну канэшно нэма. «Какие ваши доказательства?». «То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств» (пугабэ). Так почему зеленые уклоняются от создания ТКГ, дать туда своих депутатов и доказать, что ЕС врут?
Schmit написав:Ну канэшно нэма. «Какие ваши доказательства?». «То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств» (пугабэ). Так почему зеленые уклоняются от создания ТКГ, дать туда своих депутатов и доказать, что ЕС врут?
ну давай возьмем рассмотрим каждый документ детально и посмотрим о чем там речь и есть ли там что-то о спецоперации?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Schmit написав:Ну канэшно нэма. «Какие ваши доказательства?». «То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств» (пугабэ). Так почему зеленые уклоняются от создания ТКГ, дать туда своих депутатов и доказать, что ЕС врут?
ну давай возьмем рассмотрим каждый документ детально и посмотрим о чем там речь и есть ли там что-то о спецоперации?
Я так понял, для тебя доказательством будет только документ с текстом: "Спецоперацию по вагнеровцам приказываю начать" и куча подписей зеленой команды.
Schmit написав:Ну канэшно нэма. «Какие ваши доказательства?». «То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств» (пугабэ). Так почему зеленые уклоняются от создания ТКГ, дать туда своих депутатов и доказать, что ЕС врут?
ну давай возьмем рассмотрим каждый документ детально и посмотрим о чем там речь и есть ли там что-то о спецоперации?
Я так понял, для тебя доказательством будет только документ с текстом: "Спецоперацию по вагнеровцам приказываю начать" и куча подписей зеленой команды.
злив зараховано.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.