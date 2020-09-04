то невже Медведчука сивочолий гетьман дістав з небуття?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:45
Re: Політичні дискусії
то невже Медведчука сивочолий гетьман дістав з небуття?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:46
Пролетели над своей территорией.
Теперь уже точно не вернусь
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|