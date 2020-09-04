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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6527652865296530
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:45

Re: Політичні дискусії

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6114824847
то невже Медведчука сивочолий гетьман дістав з небуття?
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:46

  Ukrainian написав:Біля адмінкордону з окупованим Кримом 4 вересня пролетіли 2 стратегічних бомбардувальники США В-52. Американців супроводжували українські військові льотчики.

Бомбардувальники Boeіng-52 вперше увійшли в повітряний простір України. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.


https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795


Пролетели над своей территорией.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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