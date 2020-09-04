Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Россия выступает главным пиарщиком и политтехнологом Петра Алексеевича в формировании его имиджа «врага Путина» и главного «майдановского оппозиционера». Все конечно удивились почему, да и зачем перед местными выборами в Украине, российские власти вдруг заносят Порошенко в санкционный список? Всё очень просто. ...................................
Вспомните ещё заявления журналиста Гордона от 5 октября 2019 (https://t.me/legitimniy/2094), там мы всё это разобрали. Спустя время всё это происходит. Также русские лобби группы спасают «авторитет патриота» Порошенко после слива телефонных переговоров, где Петр Алексеевич «обнимает и жмёт руку» Путину сразу же после Иловайского котла. Всё это они делают не просто так...
Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе
Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил 11-летнего ребенка. Сейчас его пытаются отмазать
В пятницу вечером, 4 сентября, сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы.
О случившемся сообщил пользователь Алексей Таймурзин у себя в Facebook.
"Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры от "Слуги Народа" сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка. Пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи", - говорится в сообщении.
В то же время сам кандидат в мэры, по словам Таймурзина, всячески пытается спасти сына от уголовной ответственности.
Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепа Верховної Ради.
Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації Росії Деталі: Стосовно них вводяться спеціальні економічні заходи. До переліку осіб, щодо яких росіяни ввели санкції нардепи:
від "Європейської солідарності" – Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський та ін. від "Голосу" – Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин та ін. від "Батьківщини" Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та ін; Нардеп Володимир Цабаль ("Голос") порахував кількість нардепів з кожної фракції, яких внесли до переліку:
Вони над усією Європою пролетіли. Вранці бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу. https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795
Цілуй далі нижче пояса своїх дорогих братів росіян.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ---------------------------------------------- О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції зовсім не палєвно
Врете! Никто не вывозил.Докажите!
Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!