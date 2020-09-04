RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6527652865296530
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:45

Re: Політичні дискусії

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6114824847
то невже Медведчука сивочолий гетьман дістав з небуття?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:46

  Ukrainian написав:Біля адмінкордону з окупованим Кримом 4 вересня пролетіли 2 стратегічних бомбардувальники США В-52. Американців супроводжували українські військові льотчики.

Бомбардувальники Boeіng-52 вперше увійшли в повітряний простір України. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.


https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795


Пролетели над своей территорией.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 26.03.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:23

Россия выступает главным пиарщиком и политтехнологом Петра Алексеевича в формировании его имиджа «врага Путина» и главного «майдановского оппозиционера».
Все конечно удивились почему, да и зачем перед местными выборами в Украине, российские власти вдруг заносят Порошенко в санкционный список?
Всё очень просто.
...................................

Вспомните ещё заявления журналиста Гордона от 5 октября 2019 (https://t.me/legitimniy/2094), там мы всё это разобрали.
Спустя время всё это происходит.
Также русские лобби группы спасают «авторитет патриота» Порошенко после слива телефонных переговоров, где Петр Алексеевич «обнимает и жмёт руку» Путину сразу же после Иловайского котла. Всё это они делают не просто так...

https://t.me/legitimniy/5082
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7115 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:34

Введение Россией санкций против Порошенко, безусловно, будет использовано экс-президентом для нужд своей предвыборной кампании, которая как раз сейчас стартует.

В ближайшее время это станет топ-темой для комментариев соратников Порошенко.

Поистине царский подарок.


https://t.me/stranaua/7797
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7115 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:36

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе

Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил 11-летнего ребенка. Сейчас его пытаются отмазать

В пятницу вечером, 4 сентября, сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы.

О случившемся сообщил пользователь Алексей Таймурзин у себя в Facebook.

"Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры от "Слуги Народа" сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка. Пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи", - говорится в сообщении.

В то же время сам кандидат в мэры, по словам Таймурзина, всячески пытается спасти сына от уголовной ответственности.


https://t.me/stranaua/7807

https://strana.ua/news/288032-syn-kandidata-v-mery-krivoho-roha-ot-sluhi-naroda-dmitrij-shevchik-sbil-rebenka-na-perekhode.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7115 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:49

Re: Політичні дискусії

просто кто-то недоговаривает всю инфу

Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепа Верховної Ради.

Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації Росії
Деталі: Стосовно них вводяться спеціальні економічні заходи.
До переліку осіб, щодо яких росіяни ввели санкції нардепи:

від "Європейської солідарності" – Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський та ін.
від "Голосу" – Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин та ін.
від "Батьківщини" Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та ін;
Нардеп Володимир Цабаль ("Голос") порахував кількість нардепів з кожної фракції, яких внесли до переліку:

"Голос" - 17
"Батьківщина" - 11
"ЄС" - 9
Позафракційні – 4
"Довіра" - 2.



...обнимает и жмёт руку» Путину сразу же после Иловайского котла..

обрыдаться как трогательно и эмоционально. на каких недалеких эта деза рассчитана?
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 20.04.16
Подякував: 107 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:00

  Вкладчик1234 написав:
Введение Россией санкций против Порошенко, безусловно, будет использовано экс-президентом для нужд своей предвыборной кампании, которая как раз сейчас стартует.

В ближайшее время это станет топ-темой для комментариев соратников Порошенко.

Поистине царский подарок.


https://t.me/stranaua/7797

Страна.юа, страна.юа, страна.юа...
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:24

  Shram написав:
  Ukrainian написав:Біля адмінкордону з окупованим Кримом 4 вересня пролетіли 2 стратегічних бомбардувальники США В-52. Американців супроводжували українські військові льотчики.

Бомбардувальники Boeіng-52 вперше увійшли в повітряний простір України. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.


https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795


Пролетели над своей территорией.

Вони над усією Європою пролетіли.
Вранці бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.
https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795

Цілуй далі нижче пояса своїх дорогих братів росіян. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8941
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:47

  unicdima написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2670611546485980&id=100006114824847
то невже Медведчука сивочолий гетьман дістав з небуття?

Бубочка уже окончательно лёг под Медведчука. Кравчук и Фокин в ТКГ. ОПЗЖ-шная братия скупает телеканалы
Но у тебя, до сих пор, Порошенко виноват

Проецируешь действия своих хозяев на других
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5177
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:04

  unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції :D
зовсім не палєвно :D

Врете! Никто не вывозил.Докажите!

Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!
Renee
 
Повідомлень: 219
З нами з: 22.10.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6527652865296530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Renee і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.