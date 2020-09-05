Додано: Суб 05 вер, 2020 18:22

Нардеп из Евросолидарности опубликовал фотографии документов СБУ, которые касаются наемников ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси

В заявлении, размещенном на одном из сайтов боевиков гибридной армии РФ, сказано, что они намерены обстрелять позиции Вооруженных сил Украины, потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие

В пресс-службе штаба Объединенных сил ответили журналисту LIGA.net, что не комментируют заявления боевиков

Главарь боевиков Денис Пушилин предупредил об открытии огня по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября

Премьер-министр призвал трудовые коллективы ВУЗов в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на получение государственных стипендий

"Почему он должен страдать, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу?" - интересуются коллеги отца Зеленского

Представитель вуза рассказал, что в 2018 г коллектив университета подавал Александра Зеленского на получение почетного звания заслуженного деятеля науки и техники. Однако а администрации Петра Порошенко, по словам, Орлова, "ничего не ответили"

Центральная избирательная комиссия имеет возможность проводить избирательные эксперименты, отдельная норма о проведении соцопросов одновременно с выборами не нужна, но все это не связано с попыткой провести референдум о выборах в ОРДЛО

Ітогі подвєдьом. 2020-09-05Значит, операция была. Скорее не так, как пишутНо по факту, операция была слита спец.службам РФИ в этом зрада, вот та самая настоящая измена.Но у нас почти молчание. Всех всё устраиваетЯзык в ж***, потому что приказВсе перемирия с орками заканчиваются одинаковоРФ, через своих орков, начинает шантажировать и ставить ультиматумы.Но обстрелы не прекращаетКогда я прочитал о проекте указа о назначении Зеленскому-старшему пожизненной стипендии, первая моя мысль была, что это фейк.Потому что, так зашквариться просто невозможно.Тут прямой злоебучий конфликт интересов и злоебучая рафинированная коррупцияАн нет, проект указа таки был. Я подумал - это днище.Ан нет, с той стороны постучалиТрудовые, б***, коллективы. Завоняло махровым совкомНо тут, постучали со второго днаСтрадалец при сыне-миллионере, из-за суммы в 100$ ежемесячноб***, б***, б***Но секундочкуЯ всё спрашивал, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?Разумного ответа так и не услышал ни от коготак вот же оно - Порошенко не назначил пожизненную стипендию Зеленскому-старшему.Бубочка за это и ненавидит Порошенко. Вот так подленько и мелочнноБубочка согласен угробить всю страну, только потому что, его папеньке не назначили пожизненную стипендию в 100$При этом, ну вот так совпало,Если ЦИК и так может проводить избирательные экпериментыТо зачемЗначит, гундятПодождите, подождите.А как это влияет на Россию ?Нам тут пишут, что Порошенко всё - сбитый лётчикИли не сбитый ?