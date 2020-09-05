RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6529653065316532>
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:29

Re: Політичні дискусії

Renee написав:
  unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції :D
зовсім не палєвно :D

Врете! Никто не вывозил.Докажите!

Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!


Вся верхушка Оппоблока, и даже вроде сам Добкин, ещё перед прошлогодними президентскими выборами попали под санкции. А ОПЗЖ таки без санкций.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18299
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4401 раз.
Подякували: 7104 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:35

  Ukrainian написав:
  Shram написав:
  Ukrainian написав:Біля адмінкордону з окупованим Кримом 4 вересня пролетіли 2 стратегічних бомбардувальники США В-52. Американців супроводжували українські військові льотчики.

Бомбардувальники Boeіng-52 вперше увійшли в повітряний простір України. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.


https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795


Пролетели над своей территорией.

Вони над усією Європою пролетіли.
Вранці бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.
https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795

Цілуй далі нижче пояса своїх дорогих братів росіян. :lol:


Ну, так я и написал - над своею территорией.
А у тебя что бомбануло?
Не хочешь чтобы Украина была территорией американцев?
Или хочешь?
Определись уже....
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3131
З нами з: 26.03.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:49

  Shram написав:Не хочешь чтобы Украина была территорией американцев?
Или хочешь?
1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України
2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23366
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:51

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Ну, так я и написал - над своею территорией.
А у тебя что бомбануло?
Не хочешь чтобы Украина была территорией американцев?
Или хочешь?
Определись уже....

Ну якщо подивитись як живе рашка то однозначно хочу. Подалі від «братів» поближче до прогресивного світу.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8944
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:22

Ітогі подвєдьом. 2020-09-05

Ітогі подвєдьом. 2020-09-05

1) Спецоперация против ЧВК Вагнера. Арьев опубликовал документы СБУ
Нардеп из Евросолидарности опубликовал фотографии документов СБУ, которые касаются наемников ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси

Значит, операция была. Скорее не так, как пишут
Но по факту, операция была слита спец.службам РФ

И в этом зрада, вот та самая настоящая измена.
Но у нас почти молчание. Всех всё устраивает

2) Террористы прямо угрожают Украине сорвать перемирие и обстрелять позиции ВСУ
В заявлении, размещенном на одном из сайтов боевиков гибридной армии РФ, сказано, что они намерены обстрелять позиции Вооруженных сил Украины, потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие

В пресс-службе штаба Объединенных сил ответили журналисту LIGA.net, что не комментируют заявления боевиков

Язык в ж***, потому что приказ
Главарь боевиков предупредил об открытии огня по позициям ВСУ на Донбассе
Главарь боевиков Денис Пушилин предупредил об открытии огня по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября

Все перемирия с орками заканчиваются одинаково
РФ, через своих орков, начинает шантажировать и ставить ультиматумы.
Но обстрелы не прекращает

3) Когда я прочитал о проекте указа о назначении Зеленскому-старшему пожизненной стипендии, первая моя мысль была, что это фейк.
Потому что, так зашквариться просто невозможно.
Тут прямой злоебучий конфликт интересов и злоебучая рафинированная коррупция

Ан нет, проект указа таки был. Я подумал - это днище.
Ан нет, с той стороны постучали
Шмыгаль объяснил, почему Кабмин отложил назначение пожизненных стипендий, в том числе отцу президента
Премьер-министр призвал трудовые коллективы ВУЗов в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на получение государственных стипендий

Трудовые, б***, коллективы. Завоняло махровым совком

Но тут, постучали со второго дна
Коллеги отца Зеленского о выдвижении его на стипендию: Отец не виноват, что сын президент
"Почему он должен страдать, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу?" - интересуются коллеги отца Зеленского

Страдалец при сыне-миллионере, из-за суммы в 100$ ежемесячно

б***, б***, б*** :evil:

Но секундочку
Представитель вуза рассказал, что в 2018 г коллектив университета подавал Александра Зеленского на получение почетного звания заслуженного деятеля науки и техники. Однако а администрации Петра Порошенко, по словам, Орлова, "ничего не ответили"

Я всё спрашивал, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Разумного ответа так и не услышал ни от кого

так вот же оно - Порошенко не назначил пожизненную стипендию Зеленскому-старшему.
Бубочка за это и ненавидит Порошенко. Вот так подленько и мелочнно

Бубочка согласен угробить всю страну, только потому что, его папеньке не назначили пожизненную стипендию в 100$

4) Арахамия: норма о соцопросах на выборах – не попытка провести референдум о Донбассе
Центральная избирательная комиссия имеет возможность проводить избирательные эксперименты, отдельная норма о проведении соцопросов одновременно с выборами не нужна, но все это не связано с попыткой провести референдум о выборах в ОРДЛО

При этом, ну вот так совпало,
Если ЦИК и так может проводить избирательные экперименты
То зачем Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитувань громадської думки
Значит, гундят

5) Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и других украинцев (список)
Подождите, подождите.
А как это влияет на Россию ?
Нам тут пишут, что Порошенко всё - сбитый лётчик
Или не сбитый ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:48

Re: Політичні дискусії


Майдана нет, но - тарифы растут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:28

  budivelnik написав:
  Shram написав:Не хочешь чтобы Украина была территорией американцев?
Или хочешь?
1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України
2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.


Ну вот и супер.
Так что летали американцы над своею территорией.
Над Украиной.
Какие ко мне претензии не понятно....
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3131
З нами з: 26.03.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:00

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Все перемирия с орками заканчиваются одинаково
РФ, через своих орков, начинает шантажировать и ставить ультиматумы.
Но обстрелы не прекращает

Почекайте з висновками. Поки що є тільки двоє поранених, після перемир'я. Захарченко, колись, до Києва грозився дійти, і де він?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10699
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:24

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:Не хочешь чтобы Украина была территорией американцев?
Или хочешь?
1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України
2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.
Ну вот и супер.
Так что летали американцы над своею территорией.
Над Украиной.
Какие ко мне претензии не понятно....
Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....
1 Є фізична територія України
Є територія,яка обслуговується українськими авіадиспечерами
Є міжнародно визнані повітряні коридори
2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....
Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона
3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика
Адже за 2 км від баз в Криму (хоча й на висоті5-10км) - видно все.
От таким як ви й дали завдання максимально істерити

ПС
Якщо москалики літаючи в Сірію летять над Казахстаном/Азейбарджаном/Узбекистаном - це що ? Претензії на їх території зі сторони педераційників
А коли калібри запускають з каспійської флотилії - це взагалі виходить атака на території Турції-Ірану?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23366
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:36

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6529653065316532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.