Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ---------------------------------------------- О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції зовсім не палєвно
Врете! Никто не вывозил.Докажите!
Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!
Вся верхушка Оппоблока, и даже вроде сам Добкин, ещё перед прошлогодними президентскими выборами попали под санкции. А ОПЗЖ таки без санкций.
Вони над усією Європою пролетіли. Вранці бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу. https://24tv.ua/bilya-krimu-litali-2-bo ... u_n1408795
Цілуй далі нижче пояса своїх дорогих братів росіян.
Ну, так я и написал - над своею территорией. А у тебя что бомбануло? Не хочешь чтобы Украина была территорией американцев? Или хочешь? Определись уже....
В заявлении, размещенном на одном из сайтов боевиков гибридной армии РФ, сказано, что они намерены обстрелять позиции Вооруженных сил Украины, потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие
В пресс-службе штаба Объединенных сил ответили журналисту LIGA.net, что не комментируют заявления боевиков
Главарь боевиков Денис Пушилин предупредил об открытии огня по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября
Все перемирия с орками заканчиваются одинаково РФ, через своих орков, начинает шантажировать и ставить ультиматумы. Но обстрелы не прекращает
3) Когда я прочитал о проекте указа о назначении Зеленскому-старшему пожизненной стипендии, первая моя мысль была, что это фейк. Потому что, так зашквариться просто невозможно. Тут прямой злоебучий конфликт интересов и злоебучая рафинированная коррупция
"Почему он должен страдать, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу?" - интересуются коллеги отца Зеленского
Страдалец при сыне-миллионере, из-за суммы в 100$ ежемесячно
б***, б***, б***
Но секундочку
Представитель вуза рассказал, что в 2018 г коллектив университета подавал Александра Зеленского на получение почетного звания заслуженного деятеля науки и техники. Однако а администрации Петра Порошенко, по словам, Орлова, "ничего не ответили"
Я всё спрашивал, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ? Разумного ответа так и не услышал ни от кого
так вот же оно - Порошенко не назначил пожизненную стипендию Зеленскому-старшему. Бубочка за это и ненавидит Порошенко. Вот так подленько и мелочнно
Бубочка согласен угробить всю страну, только потому что, его папеньке не назначили пожизненную стипендию в 100$
Центральная избирательная комиссия имеет возможность проводить избирательные эксперименты, отдельная норма о проведении соцопросов одновременно с выборами не нужна, но все это не связано с попыткой провести референдум о выборах в ОРДЛО
Shram написав:Не хочешь чтобы Украина была территорией американцев? Или хочешь?
1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України 2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.
Ну вот и супер. Так что летали американцы над своею территорией. Над Украиной. Какие ко мне претензии не понятно....
Дурень як чогось не знає - обовязково збреше.... 1 Є фізична територія України Є територія,яка обслуговується українськими авіадиспечерами Є міжнародно визнані повітряні коридори 2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною.... Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона 3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика Адже за 2 км від баз в Криму (хоча й на висоті5-10км) - видно все. От таким як ви й дали завдання максимально істерити
ПС Якщо москалики літаючи в Сірію летять над Казахстаном/Азейбарджаном/Узбекистаном - це що ? Претензії на їх території зі сторони педераційників А коли калібри запускають з каспійської флотилії - це взагалі виходить атака на території Турції-Ірану?