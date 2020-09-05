budivelnik написав:Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....Shram написав:Ну вот и супер.
Так что летали американцы над своею территорией.
Над Украиной.
Какие ко мне претензии не понятно....
1 Є фізична територія України
2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....
Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона
3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика
Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.
Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией?
Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.
Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 25 км от границ Крыма